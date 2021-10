Dario Argento, la figlia Fiore con Marisa Casale: poi Asia da Daria Nicolodi e un altro matrimonio

14 ottobre 2021 a

a

a

Dario Argento è uno dei registi italiani più famosi al mondo, il maestro dell'horror. Nato a Roma il 7 settembre 1940, sotto il segno della Vergine, Argento con le sue pellicole ha ispirato intere generazioni, italiane e non solo: basti pensare a capolavori come Profondo Rosso e Suspiria, giusto per citare qualche esempio.

Dario Argento è nato da padre critico e produttore cinematografico siciliano, Salvatore (che produsse i suoi primi 5 film), e da madre brasiliana fotografa di moda, Elda Luxardo.

Dario Argento, dalla prima moglie Marisa Casale la figlia Fiore. Poi Asia dalla storia con Daria Nicolodi

Al secondo anno di Liceo Classico decise di scappare di casa: visse di espedienti a Parigi, dove fece anche il lavapiatti. Non si contano invecei suoi successi da regista: dal 1970, con il film L’uccello dalle piume di cristallo, la sua ascesa nel mondo del cinema (thriller e horror in particolare) non si è più arrestata. Per quanto riguarda la vita privata, Dario Argento si è sposato due volte. La prima nel 1966 con Marisa Casale, madre della sua prima figlia, Fiore. Successivamente il regista ha avuto una relazione con Daria Nicolodi, attrice anche lei (come dimenticarla in Profondo Rosso) da cui ha avuto la sua seconda figlia Asia Argento. Infine nel 1974 si è sposato Marilù Tolo, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi.

Asia Argento e il sesso con Fabrizio Corona: "Per due ore mi ha fatto vedere le stelle"

Tra le curiosità sul suo conto, è celiaco ed è stato vegetariano per molti anni (ha dichiarato di aver ricominciato a mangiare la carne dopo che gli sarebbero caduti alcuni denti). Inoltre ha rivelato di essere molto credente e di recarsi a messa ogni domenica. Ha vissuto per diverso tempo ad Haiti (viaggiando anche a Martinica e Guadalupa) dove ha studiato le pratiche voodoo e ha visto da vicino alcuni eventi molto particolari. “Ho visto con i miei occhi una donna diventare un serpente, muoversi come un serpente, aggredire un uovo come un serpente.", ha raccontato al Corriere della Sera in una vecchia intervista. Dario Argento è tra gli ospiti di Lui è peggio di me, in onda su Rai3 giovedì 14 ottobre.

Asia Argento, l'amore con Anthony Bourdain: "Finalmente un uomo, non un pappamolle". Poi il suicidio dello chef

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.