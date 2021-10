Cochi Ponzoni, tre matrimoni e quattro figlie femmine: Eleonora, Federica, Benedetta e Vera

14 ottobre 2021 a

Cochi Ponzoni, all'anagrafe Aurelio Ponzoni, è uno degli attori e cabarettisti più apprezzati dal pubblico, soprattutto in coppia con Renato Pozzetto. Nato a Milano l’11 marzo 1941, sotto il segno dei Pesci, è cresciuto insieme alle sue due sorelle e la madre, dal momento in cui il padre è venuto a mancare a causa di un malore. Ha quindi frequentato l’Istituto Tecnico Cattaneo; proprio lì ha incontrato una persona che diventerà poi molto importante per lui: Renato Pozzetto. Dopo aver terminato gli studi, ha quindi deciso di trasferirsi a Londra e iniziare una nuova vita.

Tra le strade londinesi e la vita frenetica, un po’ per caso e un po’ per passione, ha trovato varie ispirazioni per poter ideare un personaggio che lo avrebbe potuto rendere noto. E' successivamente tornato in Italia e, insieme a Pozzetto, ha creato il duo Cochi & Renato con cui ha esordito al Cab 64 di Milano nel 1965. Da quel momento in poi sono riusciti a farsi conoscere dal pubblico italiano, tanto da approdare anche in tv e al cinema. Dopo 10 anni dalla loro prima scena, però, i due hanno deciso di intraprendere strade separate. Ha continuato comunque a inseguire i suoi sogni dedicandosi al teatro e poi tornando a ricomporre il sodalizio con Pozzetto negli anni Duemila.

"Eravamo amici fin da ragazzini, tutto si basava su quello e faceva superare tutto. Almeno fino a un certo punto. Renato era lombardo dentro, comicità popolare e importante, decisiva. Io avevo vissuto in Inghilterra, mi piacevano i Monty Python, impazzivo per Peter Sellers, trasferivo quei modelli nella coppia e ci integravamo", ha dichiarato in una vecchia intervista. L’attore si è sposato tre volte, è padre di quattro figlie: Eleonora, Federica, Benedetta e Vera. Da loro ha avuto anche 4 nipotini, 2 maschi e 2 femmine. Cochi Ponzoni è tra gli ospiti di Lui è peggio di me, dove sarà di nuovo in coppia con Renato Pozzetto nella puntata di giovedì 14 ottobre.

