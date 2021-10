Stasera in tv, giovedì 14 ottobre 2021, su Rai 1 c'è Fino all'ultimo battito con Marco Bocci: le anticipazioni

14 ottobre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 14 ottobre 2021, in prima serata su Rai 1 c'è Fino all'ultimo battito, la fortunata fiction medical drama diretta da Cinzia Th Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi e Bianca Guaccero: andiamo a vedere insieme le anticipazioni delle puntate 7 e 8 che andranno in onda oggi sul canale ammiraglio della televisione di Stato.

"Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, però, i due vengono costretti dalla famiglia ad andare ad acquistare l’abito di Anna per il matrimonio. Solo all’ultimo Diego capisce che il negozio dove sta entrando con Elena è quello di Rosa e che sarà inevitabile l’incontro tra le due donne. Elena, infatti, riconosce Rosa, ma solo come la nuora del boss evaso e madre del ragazzo che piace ad Anna, ed indignata abbandona il negozio. La partita di beneficienza per il VAD è un successo e Diego deve ingoiare il trionfo di Rocco. Come se non bastasse, il dottore viene convocato nel cuore della notte da Cosimo. Il boss ha scoperto chi manomette le sue medicine…" si legge nel sito ufficiale Rai.

Questa la trama della serie: Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d'Italia. Tutto il suo potere e tutta la sua bravura, però, non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e in attesa di trapianto. Quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, Vanessa: il cuore andrà a lei. E qualcosa in Diego si spezza.

