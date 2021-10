Cristina D'Avena, dal compagno Massimo Palma al sesso: "Mai starei con un uomo che non lo fa bene"

14 ottobre 2021 a

Cristina D'Avena è una cantante famosissima in Italia, soprattutto per aver sempre interpretato le sigle dei cartoni animati più amati dai bambini. La cantante è nata il 6 luglio 1964 (età 56 anni) a Bologna. La D’Avena è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana, è di fatto una predestinata: ha infatti esordito nel mondo dello spettacolo a soli tre anni portando sul palco de Lo Zecchino D’Oro Il valzer del moscerino.

Per quanto riguarda la vita privata in lei c’è un rimorso: i figli. “Il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero - ha dichiarato non molto tempo fa Cristina a Intimità -. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo". Il suo compagno è Massimo Palma, titolare e presidente dal 1989 di una società di spettacolo, la Crioma. In passato la cantante ha rivelato in una intervista che Pasquale Finicelli, l’attore che interpretava Mirko nella serie tv di Kiss me Licia ”tentava di baciarmi, mettendo la lingua”. ”E' successo proprio nella prima scena, e noi eravamo praticamente su una panchina - ha confessato dopo anni -. Quando ha provato a baciarmi sul serio tutta la regia si è bloccata”.

Sempre relativamente a dettagli intimi sulla sua vita privata, due anni fa Cristina si era lanciata in una dichiarazione molto piccante riguardante il sesso. Alla domanda di Giuseppe Cruciani: "Si può volere bene a un uomo che fa sesso male?”, Cristina ha risposto senza peli sulla lingua: "Io non ci starei, perché mi piace stare molto bene”, le sue parole. E poi ancora: "Sono fidanzata e sono fedele: quando amo, amo", ha detto sempre a Cruciani. Cristina D'Avena è tra gli ospiti di Lui è peggio di me, lo show in onda giovedì 14 ottobre su Rai3 e condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini.

