Nicoletta Romanoff: la discendenza dagli Zar, il fratello suicida e i quattro figli da tre relazioni diverse

E' una talentuosa attrice e di nobilissime discendenze Nicoletta Romanoff, nome d'arte di Nicoletta Consolo, nata a Roma il 14 maggio del 1979 e dunque quarantaduenne del segno del Toro. Nicoletta, infatti, usa in arte il cognome materno che la riporta in linea diretta sino agli Zar di Russia. La Romanoff è la seconda figlia del noto penalista Giuseppe Consolo, che ha avuto una lunga esperienza politica prima come parlamentare di An e poi in Futuro e Libertà, ma la madre è Natalija Nikolaevna Romanoff, figlia di Nicola Romanov, che è stato pretendente al trono di russia dal 1992 al 2014. Di fatto, dunque, per linea materna, Nicoletta è direttamente discendente dai sovrani di Russia Nicola I, Paolo I e della famosa imperatrice Caterina II. Nicoletta ha dovuto purtroppo subire un grande dolore nella vita, in quanto suo fratello Enzo Manfredi, di soli due anni più grande, è morto suicida nel 1997.

Professionalmente, Nicoletta ha prima studiato lingue al liceo e poi veterinaria a Parigi, dove ha fatto anche la modella. La notorietà nel grande schermo arriva nel 2003 quando compare in Ricordati di me di Gabriele Muccino, nei panni di Valentina. Ruolo per cui è stata candidata come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. Con Giorgio Pasotti Nicoletta ha recitato nel 2005 nella miniserie tv Un anno a primavera. Nella primavera del 2013 è concorrente di Altrimenti ci arrabbiamo, talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

A livello di vita privata, Nicoletta Romanoff ha avuto varie storie e relazioni amorose molto importanti. E' convolata a nozze molto giovane con Federico Scardamaglia, attivo nel mondo della produzione cinematografica. Dalla loro unione sono nati i suoi due primi figli, Francesco (nel 1999) e Gabriele (nel 2000) ma i due si sono separati nel 2004. C'è poi stata una importante storia d'amore con il noto attore Giorgio Pasotti, da cui nel 2010 ha la figlia Maria. La relazione finisce quattro anni dopo la nascita della figlia. Nel 2018, infine, nasce la quarta figlia di Nicoletta, Anna, avuta dal compagno Federico Alvera (con cui si frequentava dal 2014). I due si sposano nel 2019 a Bolgheri.

