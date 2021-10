Federico Fashion Style, l'hairstylist dei vip: l'amore per Letizia, la malattia e l'inseminazione artificiale

16 ottobre 2021 a

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è uno degli attesi protagonisti di Ballando con le Stelle 2021, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e arrivato alla stagione numero quindici. Una passione, quella per la professione di hairstylist, nata sin da piccolo - a cinque anni la prima acconciatura realizzata - che lo spinge a fare la gavetta sino ad aprire il suo primo salone chiamato proprio Federico Fashion Style.

Romano, 32 anni, originario di Anzio, la fama di capace acconciatore di capelli lo precede. Valeria Marini si affida a lui e dopo poco diventa l'hairstylist dei vip. La lista diventa corposa: Ornella Muti, Alba Parietti, Giada Pezzaioli, Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Giulia Nati, Aida Yespica, Tina Cipollari, Cecilia Capriotti, Gessica Notaro, Guendalina Tavassi, Sabrina Ghio e tantissime altre ancora. La richiesta diventa così elevata che arriva la necessità di aprire un altro salone, questa volta nella capitale della moda: Milano. Aprirà poi anche a Roma in piazza di Spagna per poi trasferirsi in Rinascente sempre a Roma e successivamente anche a Napoli. Poi arrivano le ospitate in televisione: Il castello delle cerimonie, Il Salone delle Meraviglie, poi Beauty Bus un programma itinerante tutto suo in cui Federico trasforma le clienti da capo a piedi (trucco, “parrucco” e outfit) servendosi dell’ausilio appunto di un bus che lo porta in giro per l’intera penisola.

Nella vita privata è piuttosto riservato. Legato a una donna di nome Letizia - i due si conoscono sin dall'adolescenza anche se si sono fidanzati nel 2013 - hanno una figlia di nome Sophie Maelle, nata nel 2017. Federico, in una intervista a Chi, ha dichiarato di essere ricorso insieme alla moglie all’inseminazione artificiale. dopo un'operazione di varicocele.

