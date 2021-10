Non è l'Arena, stasera in tv 13 ottobre su La7: documenti inediti su Giuliano Castellino e lo scandalo veleni in Toscana

13 ottobre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 13 ottobre 2021, torna l'appuntamento con Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in diretta dalle ore 21,15 su La7. Nella terza puntata di questa edizione infrasettimanale del talk di approfondimento dei temi di attualità, gli approfondimenti riguarderanno il corteo No Green Pass (con immagini esclusive e documenti inediti su Giuliano Castellino) e l’inchiesta sullo scandalo veleni in Toscana.

No Green pass, il vicequestore Nunzia Schilirò: "Sospesa da domani, qualcuno non vedeva l'ora"

Dunque chi c’era davvero in quella piazza? C’era una regia negli scontri che hanno portato poi all’assalto della Cgil? E chi è Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova agli arresti per la guerriglia no green pass? Ce lo racconteranno Massimo Giletti e la sua squadra con immagini esclusive e documenti inediti. In studio per il dibattito l’avvocato Carlo Taormina, il giornalista Luca Telese, l’ex senatore Gianluigi Paragone, la giornalista Sandra Amurri e l’ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace. Coinvolto, suo malgrado, nel corteo No Green Pass l’attore Premio Oscar, Jared Leto. L’attore, che è nel cast della serie House of Gucci nel ruolo di Paolo Gucci, è rimasto coinvolto nella guerriglia urbana documentando tutto l’accaduto sul suo profilo Instagram da oltre 10 milioni di followers. Ha raccontato di essere stato asfissiato dai gas lacrimogeni. Tra gli ospiti tornerà la vicequestore Nunzia Schilirò all’indomani del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti.

Il ricatto del green pass e la rivelazione bomba di Sgarbi su Draghi: "Solo per fare i vaccini"

E poi che cosa succede in Toscana? Dagli amministratori locali ai vertici della Regione passando per la ndrangheta calabrese, lo scandalo del depuratore e dello smaltimento dei rifiuti tossici. Un’inchiesta di “Non è l’Arena” nella puntata del 13 ottobre che romperà quel velo di silenzio calato da tempo sulla vicenda, riuscendo a parlare con alcuni dei principali protagonisti della vicenda: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni, la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda e l’ex direttore dell’associazione conciatori Piero Maccanti.

Alle 21:15 @Nonelarena.

