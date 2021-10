Ilaria Spada, dal sesso con l'ex in elicottero ai due figli Ettore e Ian con Kim Rossi Stuart

13 ottobre 2021 a

Ilaria Spada è un'attrice italiana. Nata il 27 febbraio 1981 sotto il segno dei Pesci, è anche una conduttrice televisiva italiana. Ha studiato per 14 anni ballo, prendendo Lorella Cuccarini e Heather Parisi come modello. “Pensavo che quella fosse la mia strada, ma poi mi sono accorta che non ero felice e ho cambiato direzione”, ha raccontato in una vecchia intervista.

L'attrice Ilaria Spada madrina di un progetto per la ricerca lanciato da tre mamme. Opere all'asta per beneficenza

In passato ha raccontato alcuni dettagli piccanti sulla sua vita. A cominciare dal posto più strano dove ha fatto l'amore: in elicottero. Tutto è iniziato con la richiesta del suo ex ragazzo, di viaggiare appunto in elicottero: “Era estate - ha dichiarato tempo fa (via gossipblog.it) – da Milano dovevo raggiungere la Sardegna con il mio ragazzo per il week end. Lui ha insistito per viaggiare in elicottero, nonostante la mia paura”. La paura poi si è trasformata in qualcosa di diverso: “Una volta in volo, l’ansia ha preso il sopravvento e ho iniziato a stare male. A quel punto lui si è impegnato a coccolarmi, e l’ha fatto così bene che abbiamo finito col fare l’amore. Per fortuna gli elicotteri sono rumorosissimi, dai due piloti ci separava solo la tendina. Fosse sempre così, non avrei paura di volare", la conclusione del racconto.

Sempre per quanto riguarda la vita privata, sul set di Questa notte è ancora nostra ha conosciuto il collega Nicolas Vaporidis: i due hanno fatto coppia per alcuni mesi, poi Ilaria ha conosciuto Kim Rossi Stuart. L'attore le fu presentato dall’amica Caterina Balivo. In un’intervista la donna raccontò che il loro primo incontro ha avuto dell’incredibile, come una scena da film: l’amica e conduttrice la costrinse ad uscire e lei si presentò in tuta e felpona. Alla festa incontrò Kim Rossi Stuart, ed è stato subito colpo di fulmine nonostante tutto: dopo un solo mese avevano già pianificato matrimonio e figli. La coppia ha avuto due maschi: Ettore (2011) e Ian (2019). Ilaria Spada è tra i protagonisti di Tutta un'altra vita, in onda su Rai1 mercoledì 13 ottobre.

