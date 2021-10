Enrico Brignano, i due figli con Flora Canto e la proposta di matrimonio all'Arena di Verona

13 ottobre 2021 a

Enrico Brignano è uno degli attori più popolari in Italia. Nato a Roma il 18 maggio del 1966 sotto il segno del Toro, ha intrapreso gli studi teatrali all’accademia dei giovani comici di Gigi Proietti grazie al quale ha esordito nel mondo del teatro, che lo ha reso uno degli attori appunto più amati d’Italia. Nel 1998 la svolta grazie alla partecipazione alla fortunata fiction Un medico in famiglia che gli ha offerto il meritato riconoscimento di diventare famoso al pubblico televisivo.

Tifosissimo della Lazio, per i cento anni dalla fondazione della società biancoazzurra il comico ha anche interpretato il fondatore storico Luigi Bigiarelli. Tra le curiosità sul suo conto, Brignano ha prestato la propria voce in qualità di doppiatore nel film Frozen, interpretando il pupazzo di neve Olaf. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2008 ha sposato la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si è separato nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l'attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l'11 febbraio 2017 e Niccolò, nato il 18 luglio 2021. "Dio mi ha dato un’altra possibilità per essere felice, sono fortunato e non smetterò mai di ringraziarlo - ha confidato in una vecchia intervista da Maurizio Costanzo -. Ho capito che era la donna giusta a Bergamo, quando stavamo debuttando con lo spettacolo Tutto suo padre".

Nel settembre 2021, nel corso del suo spettacolo Un’ora sola vi vorrei dall’Arena di Verona, Brignano ha chiesto alla compagna di sposarlo davanti a tutti. Lei molto emozionata ha accettato. Mercoledì 13 ottobre Brignano è protagonista nel film in onda su Rai1 Tutta un'altra vita. Nel cast anche Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Daniela Terreri. La trama è incentrata su Gianni, un tassista che gioca le schedine sperando di diventare ricco: la sua vita gli sta stretta, come la moglie Lorella, parrucchiera casalinga, e i due figli. Un giorno accompagna all'aeroporto una coppia di ricconi che dimenticano le chiavi di casa nel taxi: da lì inizia la vera trama del film. Appuntamento dalle 21,30.

