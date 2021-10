Max Allegri e Ambra Angiolini, addio. L'indiscrezione: "Rottura causata da un tradimento". E l'attrice si becca il tapiro di Striscia

13 ottobre 2021 a

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sarebbero detti addio. A farlo sapere è il settimanale Chi, che parla di una lunga crisi che avrebbe travolto la coppia negli ultimi mesi. Il motivo dell'addio sarebbe un tradimento da parte dell'allenatore della Juventus, mentre - sempre secondo le indiscrezioni riportate da Chi, l'attrice avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto. Tentativo però andato vano. Addirittura sembra che l'allenatore livornese sia letteralmente sparito dal radar dell'ex ragazza prodigio di Non è la Rai e addirittura, quando si trova a Milano dove l'attrice ha spostato la sua residenza proprio per convivere con Max, farebbe di tutto per non far sapere ad Ambra della sua presenza.

Tra l'altro lei è stata la grande assente al matrimonio di Valentina la figlia di Allegri. Il tecnico della Juventus nel frattempo ha preso casa a Torino mentre lei è rimasta a Milano. Il giornale sottolinea che lui sarebbe sparito senza dare particolari spiegazioni nonostante una relazione iniziata ormai quattro anni fa. Questa indiscrezione ha fatto si che Striscia la Notizia decidesse di consegnare ad Ambra il Tapiro (in onda nella puntata di stasera mercoledì 13 ottobre. "Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?", chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: "Non lo so". Ma, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: "Lui non la lascerà mai sola". E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…".

Per Allegri, da calciatore ex Pescara, Perugia, Cagliari e Napoli e da allenatore ex soprattutto di Milan e Juventus, non è certo la prima relazione che finisce. Celebre la sua fuga nel 1992 a due giorni dal matrimonio con la fidanzata dell'epoca Erika: leggenda racconta che Allegri si rifugiò nella barca di Galeone. Poi Max si sposò con Gloria con Gloria Allegri nel 1994 (nasce Valentina), ma il matrimonio naufraga ad appena quattro anni dall’inizio. In seguito, Allegri si lega, per 8 anni, a Claudia Ughi, madre del suo secondo figlio: Giorgio. I due, però, si separano mentre lei è ancora incinta: a una cena con amici, il mister incontra Gloria Patrizi, di 19 anni più giovane ed ex coniglietta di Playboy. Stanno insieme un paio di anni, ma nel 2014 la storia arriva al capolinea. E arriva Ambra. Che ora è già passato.

