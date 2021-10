Cecilia Rodriguez nuda in camerino, fisico pazzesco: l'intimo con la farfallina è super hot | Foto

13 ottobre 2021 a

Cecilia Rodriguez più provocante per mai. La showgirl e modella argentina, sorella di Belen, ha pubblicato su Instagram uno scatto hot che ha scatenato i follower, oltre 4 milioni. Cecilia ha postato appunto un selfie in cui è praticamente nuda in un camerino, mentre indossa soltanto un paio di slip super sexy a forma di farfalla, raffigurata anche nella emoji della didascalia.

Insomma, una immagine ad alto tasso di sensualità, che ha mandato in tilt i social. Tra i commenti anche quello di Ariadna Romero, attrice cubana, che ha scritto: "Senza fisico", a dimostrazione di come la foto abbia esaltato le curve dell'argentina.

Intanto nei giorni scorsi era finito al centro delle cronache il fidanzato di Cecilia, Ignazio Moser, dimagritosi diversi chili a causa di un problema di salute fisica e mentale che però è ancora avvolto nel mistero. "Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) - ha dichiarato Moser recentemente -. Quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri".

"Meno dieci chili, quasi forma Isola", ha scherzato Ignazio proprio pochi giorni fa, provando quindi a sdrammatizzare e a non perdere il sorriso nonostante il momento complicato che si sta trovando a vivere. A chi poi si allarma per le sue condizioni di salute, ha risposto così: "Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente tutto è dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici", ha affermato Moser. Certo è che con la sua Cecilia Rodriguez tutto diventa più facile, pure affrontare i problemi.

