Yvonne Sciò, le botte da Naomi Campbell: poi la figlia Isabella Beatrice con l'ex marito Stefano Dammicco

Yvonne Sciò è una ex modella e attrice italiana, famosa soprattutto negli anni Novanta. Classe 1969, Yvonne è originaria di Roma dov’è nata il 25 luglio sotto il segno del Leone. La passione per il mondo dell’arte l’ha sicuramente ereditata dalla mamma pittrice di professione. Il papà, invece, è un imprenditore impegnato nel settore alberghiero, proprietario di un hotel di lusso.

Spesso Yvonne è stata ospite nei salotti televisivi, distinguendosi come opinionista; tra i programmi a cui ha preso parte anche Detto Fatto, il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero. Forse non tutti la ricorderanno ma la Sciò è stata anche la protagonista del celebre spot pubblicitario della Sip: “Mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? E quanto mi pensi?”, le parole pronunciate dalla ragazza di allora al telefono. I genitori di Yvonne si sono lasciati quando la ragazza era poco più che un adolescente. Questo l’ha portata, inoltre, a decidere di voler andare via da casa ancora prima di compiere 18 anni. La Sciò ha anche condotto, al fianco della Bonaccorti, il programma Non è la Rai. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2008, infatti, la Sciò è diventata mamma di una figlia di nome Isabella Beatrice, che ha avuto dall’ex marito Stefano Dammicco.

Successivamente Yvonne ha avuto una storia con il noto multimilionario di origine iraniana Hormoz Vasfi, ma anche questo amore non è andato a buon fine. Nel 2005 è stata protagonista di una lite con Naomi Campbell, sua ex amica. "Bella, bella, bellissima. Con lei non è che mi sono menata, le ho solo prese - ha rivelato -. Non sarei mai stata capace di fare la rissa, me le ha suonate. Le avevo detto che mi sarei sposata e mi ha picchiato". Yvonne Sciò è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 13 ottobre.

