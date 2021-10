Grande Fratello Vip 6, Sophie snobba Gianmaria: "Non è il mio tipo, voglio uomini con più carattere" | Video

13 ottobre 2021 a

a

a

Tempo di confidenze all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, con Sophie Codegoni che si lascia un po' andare alle chiacchiere con Miriana Trevisan. Oggetto della discussione è ovviamente Gianmaria Antinolfi e il presunto flirt tra l'imprenditore e l'ex tronista di Uomini e donne, che ha incuriosito sia gli inquilini che il pubblico a casa. Presunto flirt che ha scatenato anche una lite tra la stessa Sophie e Soleil Sorge, ex fiamma di Antinolfi.

Sophie si confida con Miriana e parla di Gianmaria

Durante la trasmissione, Sophie è stata molto chiara e sincera su cosa stesse succedendo tra loro due; mentre Gianmaria con dei no poco convinti ha smentito tutte le dicerie. Forse ha avuto questa reazione per non turbare la sua fidanzata Greta? Difatti, per come ha detto il ragazzo, dopo l’ultimo scontro con Soleil e la visita di Greta, era pronto a vivere il suo amore fuori dalla Casa una volta uscito.

Sophie Codegoni, da modella di Chiara Ferragni al padre fidanzato con una vip: "Mai stata con Corona"

Tutta questa situazione poco limpida e piena di dubbi inevitabilmente ha influito pure su Sophie, che ha spiegato a Miriana: "Ho proprio capito che era un gioco tra noi, ma non ho quell’interesse. Io sono convinta che per me è finita qua”, ha commentato la giovane modella ed ex tronista. "Anche caratterialmente non è proprio il mio tipo, preferisco uomini con più carattere e in grado di gestire le situazioni, sicuramente meglio di come ha dimostrato Gianmaria con la questione Greta e Soleil", ha aggiunto.

Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi contro l'ex Soleil: "Io stalker? Sarà querelata, lei si è fatta sco*are"

Miriana, ascoltando le parole della ragazza, ha voluto però spezzare una lancia a favore di Gianmaria e ha quindi sostenuto che, se non si fosse trovato in una situazione particolare come quella, forse non sarebbe risultato una persona così confusa e insicura. La sensazione è che il "povero" Antinolfi si ritroverà con un pugno di mosche, sia all'interno della casa (con Sophie e Soleil) che fuori, con la fidanzata Greta non proprio felicissima per il comportamento dell'imprenditore napoletano.

Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi playboy? Soleil lo asfalta: "Lo è di più Amedeo Goria" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.