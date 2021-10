Uomini e donne, Maria caccia Joele? Il retroscena. Andrea Nicole continua la ricerca dell'amore

13 ottobre 2021 a

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Mercoledì 13 ottobre innanzitutto non mancheranno le solite scintille tra le veterane Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest'ultima infatti continua a stuzzicare la dama di Torino coinvolgendola anche nelle situazioni di altri protagonisti. Durante la presentazione di Achille, un nuovo cavaliere del trono over, Tina Cipollari non ha perso occasione per stuzzicare Gemma che ha risposto per le rime dando il via appunto al consueto siparietto.

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che stanno conquistando popolarità c’è sicuramente Diego che ha chiuso con Vittoria e che con il suo carattere schietto e sincero ha già portato a casa la fiducia del pubblico, compresi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Non sembra invece decollare il trono classico, con Andrea Nicole l'unica veramente convincente tra i quattro protagonisti, capace di regalare emozioni e tuffarsi senza remore a caccia dell'amore.

La tronista, che inizialmente ha fatto discutere perché prima transgender della trasmissione, adesso ha conquistato tutti, facendo parlare solo per le dinamiche all'interno dello show. Diversamente il trono di Joele Milan non sta ottenendo il successo sperato e, dopo settimane di attesa, mercoledì 13 ottobre potrebbe essere la sua ultima puntata.

Il pubblico del dating show di Canale5 sta infatti aspettando da tempo la messa in onda della puntata in cui Maria De Filippi affronta Joele dopo il tentativo di quest’ultimo di avere contatti lontano dalla trasmissione con una corteggiatrice. Secondo alcune anticipazioni, la regina della tv avrebbe cacciato Joele dal programma. L'attesa sembra che stia davvero per terminare.

