Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi playboy? Soleil lo asfalta: "Lo è di più Amedeo Goria" | Video

E' ancora Gianmaria Antinolfi al centro delle discussioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Riuniti a pranzo i vip hanno parlato ancora dell'imprenditore al centro di un triangolo amoroso che coinvolge Sophie Codegoni e la sua fidanzata Greta, senza dimenticare che all’interno della Casa c’è anche Soleil, sua ex fiamma. I vip hanno quindi scherzato definend il ragazzo un vero e proprio playboy ma Soleil non è d’accordo: “Paradossalmente qui dentro è più playboy Nicola o Amedeo”, ha affermato non senza sarcasmo in riferimento a Pisu e Goria.

Tutti quindi concordano nel pensare che un bravo playboy non debba necessariamente avere un bell’aspetto fisico ma che l’importante sia avere carisma e fascino per conquistare una donna dopo l’altra. Goria viene considerato da tutti un marpione, mentre Davide lo definisce un “lumacone”.

Gianmaria si confida con Montano

Anche se non tutti sono d’accordo, l’imprenditore sembra essersi aggiudicato pertanto il titolo di playboy della Casa. Intanto lo stesso imprenditore si è confidato con Aldo Montano spiegandogli le sue sensazioni e ciò che pensa della situazione che coinvolge lui, Soleil, Sophie e la sua fidanzata Greta. Il ragazzo si lamenta di non aver ricevuto parole di conforto da parte di Greta l’unica volta in cui è riuscito ad avere un incontro con lei, durante il quale invece è stato rimproverato a causa del suo legame con Soleil.

Gianmaria crede di non aver fatto nulla di male con la fashion blogger e nega di aver avuto un avvicinamento a lei nei giorni precedenti al confronto con Greta. Aldo ha invitato l’imprenditore a mettersi nei panni della sua fidanzata e a cercare di comprendere il suo risentimento. Per quanto riguarda il suo rapporto con Sophie Codegoni, Gianmaria invece sembra capire il fastidio palesato da Greta nel videomessaggio che gli ha inviato nel corso della puntata di venerdì 11 ottobre. "Per una buona convivenza qua è bene che tu con Sophie ci parli”, il monito di Aldo, che ha invitato il ragazzo ad essere più chiaro. Staremo a vedere.

