Rocio Munoz Morales, prima di Bova un amore difficile: "Avevo trovato il mio uomo a letto con un'altra"

12 ottobre 2021

Rocio Munoz Morales è un'attrice spagnola, famosa al grande pubblico (anche) per la sua storia d'amore con Raoul Bova. Nata a Madrid il 10 giugno 1988 (Gemelli), Rocío ha trovato il successo in Italia recitando al cinema e a teatro, distinguendosi per la sua bellezza e per il suo straordinario talento. Nel 2006 è riuscita a far parte di un importantissimo tour mondiale con il cantante Julio Iglesias, con il quale ha lavorato per diversi anni.



In passato ha rivelato pure alcuni dettagli sulla sua vita privata. "Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi - ha spiegato tempo fa -. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento. Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra. Lui ha detto che non era successo niente e gli ho creduto. A volte, quando non sei matura, hai rapporti che creano dipendenza”. Sul rapporto con Bova, recentemente ha parlato così: "Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me. Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso - le sue parole -. Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore. Ma è stato più difficile veder soffrire Raoul quando è mancato suo padre, quando è mancata sua madre. Quelli sono i dolori veri”.



Nel 2015 i due hanno avuto la loro prima figlia, Luna. Nel 2018 è arrivata la piccola Alma. Luna è nata con un parto cesareo perché pare avesse tre giri di cordone ombelicale intorno al collo. Rocio è la conduttrice insieme a Nicola Savino della puntata de Le Iene di martedì 12 ottobre, in onda su Italia1.



