Stasera in tv, martedì 12 ottobre 2021, su Rai 1 c'è Digitare il codice segreto: trama e cast

Stasera in tv, martedì 12 ottobre 2021, in prima serata su Rai 1 c'è "Digitare il codice segreto": andiamo a vedere insieme la trama e il cast di questo prodotto della rete ammiraglia della Tv di Stato, pellicola che fa parte della serie "Purché finisca bene" con Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli e Paola Minaccioni.

Per il ciclo ”Purchè finisca bene”, la serie diretta da Fabrizio Costa, con Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Bernardo Casertano, Pia Lanciotti, Ruben Santago Vecchi e con Paola Minaccioni, Rai1 trasmetter stasera, martedì 12 ottobre alle 21.25, l’episodio dal titolo “Digitare il codice segreto”. La menzogna del Dott. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui - psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia - non è nient’altro che un tirchio senza speranza.

E adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia quindi come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro, e lì incontra Beatrice con il figlio Andrea, che è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni. Alberico cercherà di riscattarsi dalla sua patologia, rintracciando Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie, fino all’inaspettato esito finale. Il ciclo "Purché finisca bene" proseguirà il prossimo 19 ottobre, sempre in prima serata su Rai 1, con "Tutta colpa della Fata Morgana", Gabriella (Nicole Grimaudo) e Claudio (Davide Jacopini). I film di questa particolare serie tv mettono in scena storia di vivere quotidiano con i toni della commedia. Dopo il successo delle prime quattro stagioni, tornano in onda proprio questa sera il primo film della nuova serie.

