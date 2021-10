Fabio Galante, tutte le sue donne. Lory Del Santo: "Mi fece la corte e si meritò il premio"

16 ottobre 2021 a

Fabio Galante è tra i concorrenti più quotati, per una vittoria finale, della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle. Oggi sabato 16 ottobre 2021 è la prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci e l'ex calciatore farà coppia con la ballerina professionista Giada Lini.

Originario di Montecatini Terme, 47 anni, Galante attualmente fa l'osservatore per l'Inter. Da calciatore è cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli sino all'esordio in Serie A con il Genoa con cui vinse anche una Coppa Anglo Italiana. Proprio con i rossoblù divenne, il 4 dicembre 1994, il più giovane marcatore nel derby della Lanterna, all'età di 21 anni, un mese e 14 giorni (Sampdoria-Genoa 3-2), all'Inter le sue stagioni più importanti (tre anni, vinse una Coppa Uefa), poi il Torino (una promozione in A) e il Livorno (un'altra promozione in A). A fine carriera collezionò 524 nei professionisti con i successi dell'Europeo con l'Italia U21, nel 1994 e 1996, che rappresentano forse le sue più grandi soddisfazioni.

Galante è stato uno dei prototipi del calciatore latin lover, tanti i flirt e le relazioni che gli sono state affibbiate. Laura Freddi è stata una sua storica fidanzata, ma gli sono stati attribuita avventure sentimentali con Giorgia Palmas, Laura Torrisi, Giorgia Surina. E poi Sarah Nile, coniglietta di Playboy, Barbara d'Urso e Lory Del Santo. Quest'ultima raccontò: "Galante mi ha fatto la corte a lungo. E se uno ci prova così tanto tempo, è giusto che abbia un premio. Così una volta è successo e ha dato il massimo dandosi da fare nelle posizioni. Ho apprezzato questo lavoro di coreografia. Il premio se l’è meritato”. Attualmente Galante è fidanzato con Francesca Falomo, banchiera, e i due progettano il matrimonio: uno dei latin lover più conosciuti del calcio sta per mettere la testa a posto....

