Raffaello Tonon, chi è il prezzemolino della tv: carriera e vita privata

Raffaello Tonon - concorrente della puntata de I Soliti Ignoti, oggi lunedì 11 ottobre 2021 - si è fatto conoscere in televisione grazie alle ospitate al Maurizio Costanzo Show. Era il 2004 il suo linguaggio aulico, il "bon ton", il timbro vocale profondo e rauco fecero presa nel pubblico. Anche perché sembrava più vecchio rispetto alla sua giovane età. Da lì una sorta di escalation. Partecipazioni a Ciao Darwin, il Grande Fratello Vip, Detto Fatto (come esperto di stile). Vinse anche un reality, La Fattoria (2005). Ha anche recitato nel film di Carlo Vanzina Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me. Poi anche un'esperienza radiofonica. Recentemente, dopo una lunga pausa dalla tv, è tornato con un look completamente nuovo e più moderno.

Il prezzemolino della tv, nato a Milano, 42 anni, per diversi anni ha convissuto con la cantautrice di origini napoletane Rossana Feola, ma la coppia si è definitivamente rotta nel 2016, anche se tra i due i rapporti sono rimasti ottimi.

