Grande Fratello Vip 2021, stasera in tv 11 ottobre su Canale5: le anticipazioni. Il caso Goria e le scintille Ricciarelli-Trevisan

11 ottobre 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 11 ottobre 2021, su Canale5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini che avrà al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. E chissà che tra le due non possa nascere l'ennesima polemica: le due non si sopportano e si punzecchiano spesso e volentieri. Non mancheranno comunque le sorprese nella puntata di questa sera (ore 21,45).

Bortuzzo, cammina con i tutori, gli scappa una frase razzista e dà un bacio a Lulù

Le anticipazioni raccontano che - tra i colpi di scena - si parlerà del caso Goria: Vera Miales è stata immortalata con un pancino sospetto e oggi nella casa del reality di Mediaset è atteso un confronto tra i due. Sorpresa per Manila Nazzaro: l’ex volto di Temptation Island rivedrà finalmente il suo compagno, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Il loro incontro era già previsto per la puntata scorsa, ma i tempi della diretta avevano cambiato gli scenari. Stasera i due che hanno fatto innamorare il pubblico con la loro love story potranno parlarsi in giardino.

Pierpaolo Pretelli, la confessione hot su Giulia Salemi: "A letto sono molto esigente e lei mi accontenta" | Foto

Attenzione poi all'eliminazione: sono infatti tre i vip in nomination. Si tratta di Raffaella Fico, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Il meno votato non sarà eliminato, ma finirà direttamente a rischio per la prossima puntata. Spazio poi alle polemiche. Katia Ricciarelli sarà nuovamente protagonista dopo aver raccontato di un flirt, in passato, avuto con Giucas Casella. Stavolta però l'ex moglie di Pippo Baudo si scaglia contro Miriana Trevisan dopo il bacio che la showgirl ha dato a Nicola Pisu: “Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’”. Ricciarelli infatti è convinta che la famosa donna finga. Altro capitolo poi della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Sellassié. L'ex nuotatore è sempre più stanco e ormai non sopporta neanche più baci e carezze della principessa.

Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu e la passione per Soleil: "Mi piace, ma se poi lei non vuole è brutto" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.