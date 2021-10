Luca Bizzarri, l'amicizia con Paolo Kessisoglu e la relazione con Ludovica

11 ottobre 2021 a

Luca Bizzari conduce dal 2017, con Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, Quelli che da questa stagione posizionato il lunedì sera in prima serata su Rai2. Bizzarri è artista a tutto tondo: attore, comico, presentatore. Cresciuto alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha esordito con Kessisoglu fondando I cavalli marci, gruppo cabarettistico che si mise in luce nella trasmissione comica Ciro, il figlio di Target, condotta da Gaia De Laurentiis. Il sodalizio con il gruppo dura fino al 1998: in quell'anno Bizzarri e Kessisoglu escono dal gruppo e, come Luca e Paolo, partecipano al film E allora mambo! di Lucio Pellegrini, a cui segue nel 1999 una nuova edizione di Ciro. Nello stesso anno, sull'onda del successo del personaggio di Mimmo Amerelli, il disc jockey malavitoso del programma Ciro, incide con Kessisoglu e con la collaborazione di Molella il singolo dance Alla consolle.

La carriera di Luca - in coppia con Paolo - decolla passando per Mtv, doppiano il film Disney Le follie dell'imperatore e diventano conduttori, sempre accanto a una presenza femminile che cambierà negli anni, del programma Le Iene di Italia 1. Entrano nel cast di Mai dire Gol e diventano protagonisti della sit-com Camera Café dal grande successo. Nel 2011 Luca - sempre insieme a Paolo - ha presentato il Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi. Poi Scherzi a parte, Colorado.

Nell'ottobre 2020 Luca ha debuttato come scrittore con il romanzo "Disturbo della pubblica quiete". Tifosissimo del Genoa, ipocondriaco ("peggio di me solo Maurizio Crozza" ha dichiarato), attivo politicamente (ha dichiarato la sua stima per Emma Bonino e i Radicali Italiani), per alcuni anni è stato fidanzato con Ludovica Frasca - ex velina di Striscia la Notizia - poi nel 2017 la rottura. Successivamente è circolata l’indiscrezione di un flirt con Bianca Guaccero ma proprio la conduttrice di Detto Fatto ha smentito in diretta.

