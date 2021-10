Cristina D'Avena super sexy, l'amore per Massimo e il rimpianto: "Figli? Ho aspettato troppo"

11 ottobre 2021 a

Cristina D'Avena super social. Negli ultimi mesi la storica interprete delle sigle per cartoni animati e di alcuni telefilm degli anni Novanta ha dimostrato di essere sempre al passo con i tempi, capace di attirare un nugolo di fan (quasi 500mila i followers su Instagram) e di essere, a 57 anni, in splendida forma. Tanto da strappare like a profusioni ogni qual volta sul proprio profilo inserisce una foto del suo décolleté che scatena i commenti più vietati. Le sue foto in bikini hanno fatto impazzire i followers.

D’Avena è entrata nelle vite degli italiani da piccoli e non è più uscita a leggere i commenti sotto le sue foto super sexy. Chi commenta le sue curve si lascia spesso andare a riferimenti alle canzoni o ai personaggi dei cartoni animati che negli anni l'hanno resa celebre. “Ti pufferei!” oppure “Ti schiaccerei come schiacciavano Mila e Shiro!” o ancora “Mannaggia a Gargamella, nemmeno un ménage a quattro con le sorelle Occhi di Gatto, varrebbe quanto una notte con Cristina d’Avena!!”. Commenti scherzosi, sempre accompagnati da cuori e mai offensivi. Tutti testimoniano un bene sincero. Originaria di Bologna, D'Avena ha esordito all'eta di tre anni e mezzo allo Zecchino d'Oro 1968 cantando Il valzer del moscerino, brano che si aggiudica il terzo posto. Poi il passaggio al Piccolo Coro dell'Antoniano per poi, a 11 anni, incidere la prima sigla per un cartone animato (la serie animata giapponese Pinocchio). Dal 1983, e fino al 2000, ha preso parte ripetutamente alla trasmissione Bim bum bam come guest star. La Canzone dei Puffi del 1982 (suo primo Disco d'oro per le oltre 500.000 copie vendute) e Kiss Me Licia del 1985 (Disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute del relativo album) furono tra i suoi più grandi successi. Da attrice interpretò Licia nella serie di telefilm per ragazzi Love Me Licia, D'Avena in totale vanta 313 pubblicazioni, 743 brani (di cui 392 sigle per 371 cartoni animati) Le sue pubblicazioni sono suddivise in 86 album ufficiali su etichetta Five Record, poi RTI Music, di cui 22 della collana Fivelandia e 21 dal titolo Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV. Complessivamente ha venduto 7 milioni di copie.

D’Avena è riservatissima sulla sua vita privata. Il suo compagnao, da tanti anni, è Massimo Palma, titolare e presidente dal 1989 di una società di spettacolo, la Crioma. D'Avena non ha figli. Come svelato dalla diretta interessata, la donna ha sempre dato la precedenza al lavoro. Un grande rimpianto per l’artista, come confidato in un’intervista concessa al settimanale Vero: “Ho iniziato a lavorare da giovane e mi sono lasciata assorbire dalla carriera. Mi dicevo, ‘c’è tempo, lo farò’, ma il tempo è volato e inevitabilmente si rimane indietro. Ho aspettato tanto, troppo”.

