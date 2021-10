Stasera in tv, lunedì 11 ottobre 2021, su Rete 4 c'è Quarta Repubblica con Nicola Porro: anticipazioni e ospiti

11 ottobre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 11 ottobre 2021, in prima serata su Rete 4 c'è Quarta Repubblica con Nicola Porro: andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti di questo appuntamento di oggi. Dopo gli scontri a Roma tra le forze dell’ordine e i manifestanti No Green Pass, è atteso un faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e Nicola Porro al talkshow che ogni lunedì su Retequattro, dalle ore 21.30, affronta le principali questioni politiche ed economiche della settimana. Impossibile non pensare che il gionalista e conduttore del programma non faccia al capo del Carroccio alcune domande scomode sui dossier che politicamente lo riguardano in prima persona: le difficoltà nel centrodestra alle recenti elezioni amministrative, gli scontri in piazza, la corsa di Michetti al Campidoglio e il caso che coinvolge il suo ex guru della comunicazione.

Tra gli ospiti anche il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Marco Lillo, Daniele Capezzone, Pietrangelo Buttafuoco e Francesca Fagnani.



Da segnalare inoltre un reportage sulla povertà in alcuni quartieri delle grandi città italiane e nuovi particolari dell’indagine sulle forniture in piena emergenza Covid che coinvolge l’avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio di Giuseppe Conte. Sviluppi e retroscena inoltre sul caso Luca Morisi e sulla presunta Lobby Nera di Milano, con la testimonianza dell’ex assessore di Salerno Roberto De Luca, figlio del Governatore della Campania, indagato nel 2018 per corruzione e poi dichiarato estraneo ai fatti, dopo un’inchiesta condotta anche in questo caso da Fanpage. Immancabile il commento sui temi di puntata di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

