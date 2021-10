Stasera in tv, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai 2 c'è Quelli che il lunedì con Luca e Paolo: anticipazioni e ospiti

11 ottobre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 11 ottobre 2021, in prima serata su Rai 2 c'è Quelli che il lunedì con Luca Bizzarri, Mia Ceran e Paolo Kessisoglu: andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento di oggi, per la regia di Fabrizio Alaimo Guttuso e Fania De Risi. I padroni di casa ripercorrono notizie d’attualità rivisitate con la loro pungente ironia, dando vita a momenti comici e sketch, arricchiti da servizi e spassosi collegamenti. Ospite musicale sarà Tiromancino, con Federico Zampaglione che presenta il nuovo singolo “Domenica”.

Nel corso della puntata spazio ai fatti più importanti della settimana, dalla politica al costume, riletti con uno sguardo “alternativo” attraverso interventi, parodie e improbabili rubriche, con Enrico Lucci in collegamento con il Patron della Sampdoria Massimo Ferrero, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani che nel suo salotto al femminile ospiterà Cristina D’Avena, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta, Adriano Panatta, punteggiati dai contributi di Carmine Del Grosso, Francesco Lancia e Stefano Rapone. Inoltre, in collegamento da Napoli, Francesco Paolantoni va a caccia di nuovi dettagli sul caso del fortunato biglietto “Gratta e vinci”, vinto da un’anziana signora.

Nel fil rouge dell’attualità non mancano i momenti dedicati allo sport, con tanti ospiti e i commenti di Marco Mazzocchi; Federico Russo nella sua rubrica “Rai a parametro zero” insieme a Massimo Bagnato ospita il giornalista Mauro Suma.

Ancora sport con la presenza di grandi campioni tra cui il velocista Filippo Tortu, e il ciclista Sonny Colbrelli.

Il tutto condito dalla grande musica della resident band composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce).

