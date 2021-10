Walter Veltroni, la madre slovena e la moglie conosciuta a un festival

10 ottobre 2021 a

a

a

Si può non condividere la sua visione politica, ma non si può non riconoscere la caratura e la poliedricità della persona; Walter Veltroni è infatti uno dei pochi esponenti non solo politici, ma anche culturali e intellettuali, che possono essere definiti "di spicco" nel nostro Paese in crisi. E d'altronde la sua storia parla da sé. Nato a Roma il 3 luglio del 1955 (ha dunque 67 anni), Veltroni è politico, giornalista, scrittore e regista. E' stato eletto sindaco di Roma una prima volta nel 2001, in coincidenza con quello che è stato ritenuto l'ultimo momento d'oro della Capitale, ed è stato poi riconfermato nel 2006 con il 61,8% dei voti, dimettendosi dalla carica il 13 febbraio 2008 per candidarsi alle elezioni politiche dell'aprile successivo (perse contro Silvio Berlusconi). E' stato inoltre vicepresidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali e ambientali del governo Prodi I. Un pedigree niente male.

Simone Di Pasquale, dalla storia con Natalia Titova al flirt con Hoara Borselli: ora l'amore con Maria

Walter Veltroni, per quanto riguarda l'aspetto giornalistico e culturale della sua carriera, è un figlio d'arte: suo padre è infatti stato Vittorio Veltroni, radiocronista EIAR e poi noto dirigente della RAI, che morì quando lui aveva solo un anno. In pochi sanno che la madre di Walter era la slovena Ivanka Kotnik, figlia dell'ambasciatore del Regno di Jugoslavia presso la Santa Sede, che dopo l'armistizio del 1943 aiutò numerosi ebrei romani a scappare dalla persecuzione nazifascista. Sin da giovane Veltroni ha manifestato un profondo interesse sia per la politica che per il cinema e il giornalismo. E' stato direttore de L'Unità e ha scritto vari libri (fra cui il fortunato L'isola e le Rose) e diretto alcuni documentari come Quando c'era Berlinguer e I bambini sanno.

Andrea Iannone, prima di Belen la storia con Claudia Manzella: ora le voci su un flirt con Lucrezia Lando

Per quanto riguarda la vita privata, Veltroni è da decenni felicemente sposato con la moglie Flavia Prisco, conosciuta a Berlino durante un festival nel 1973. Dalla relazione fra i due sono nate le figlie Martina e Vittoria Veltroni.

Alessandra Mussolini, dalla laurea in medicina ai figli con Mauro Floriani: Clarissa, Caterina e Romano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.