Giovanni Caccamo, il flirt smentito con Deborah Iurato e la sofferenza per la morte del padre

10 ottobre 2021 a

a

a

Giovanni Caccamo è un noto cantautore italiano, molto apprezzato dal pubblico. Nato a Modica, in Sicilia, l’8 dicembre del 1990, la sua ascesa nel mondo della musica è incominciata con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Ritornerò da te, per poi condurre pure un’edizione dello Zecchino d’Oro. Lanciato da un grande del cantautorato italiano, purtroppo recentemente scomparso, Franco Battiato, è considerato a tutti gli effetti uno dei più talentuosi.

Gabriele Cirilli, il figlio Mattia dalla moglie Maria: in passato la depressione per i problemi economici

Per quanto riguarda la vita privata, Caccamo è assolutamente riservato. Il gossip su di lui ha vita davvero dura, anche se in passato sono circolate le voci di una liaison con Deborah Iurato, la collega con la quale ha cantato il brano Via da qui a Sanremo nel 2016. Nonostante ciò, entrambi gli artisti hanno fermamente smentito tali voci, anche in più occasioni.

Neri Marcorè, dall'ossessione per il tennis ai tre figli con la moglie Selene: Nicola, Marianna e Elia

In passato ha scritto un libro, Dialogo con mia madre, nel quale ha ripercorso alcune tappe importanti della sua vita compresa la tragica scomparsa di suo padre: “Questo scambio di messaggi ci ha consentito di raccontarci e ricostruire la trama delle nostre storie - ha confessato il cantante in una vecchia intervista -. Ho ripercorso insieme a lei la perdita di mio padre, sofferenza che oggi mi aiuta a vivere da protagonista la mia vita, con un sorriso autentico e un’estrema gratitudine verso il cielo”. Caccamo è tra gli ospiti di Da noi A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda domenica 10 ottobre su Rai1.

Sara Simeoni, da regina olimpica a star della tv: la diva italiana del salto in alto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.