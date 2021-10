Gabriele Cirilli, il figlio Mattia dalla moglie Maria: in passato la depressione per i problemi economici

10 ottobre 2021 a

Gabriele Cirilli è un attore comico tra i più popolari. Nato il 12 giugno 1967 sotto il segno dei Gemelli, ha alle spalle una storia di grandissimi sacrifici, ma anche di tanti successi. La svolta è arrivata grazie a Zelig, poi il successo si è consolidato con Tale e quale show. Per quanto riguarda la vita privata, Cirilli è sposato con sua moglie Maria.

Gabriele Cirilli: l'amore per la moglie Maria De Luca, il figlio Mattia e il successo a Tale e Quale Show

I due si sono conosciuti fra i banchi di scuola quando avevano solo 14 anni, ed è stato subito amore. Ma da una semplice infatuazione da liceali, le cose si sono poi fatte sempre più serie, finché non è arrivato il fidanzamento e poi il matrimonio. "La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco”, ha dichiarato Gabriele in una vecchia intervista riguardo il loro primo incontro a Grand Hotel. Dalla loro unione, nel 2001, è nato il figlio Mattia. Tra le curiosità sul suo conto, Gabriele Cirilli, quando fu concorrente e ospite fisso di Tale e Quale Show, la sua imitazione del rapper coreano Psy ottenne un grandissimo successo e fu visualizzata da milioni di persone. Tifoso della Juventus, il mito di Cirilli era Michel Platini.

Tornando alla vita privata, Cirilli ha sofferto di una grave forma di depressione, una malattia che gli è stata causata da diversi problemi economici. Dopo il fallimento della ditta di marmi di suo padre, Gabriele, appena adolescente, dovette andare a lavorare per contribuire a saldare i debiti del padre. Ma questo non bastò, e la situazione degenerò fino a che la famiglia Cirilli non si trovò addirittura senza casa: fu un colpo durissimo per Gabriele, che però riuscì a rialzarsi grazie all’amore dei suoi cari e soprattutto di Maria. Cirilli è tra gli ospiti di Da noi A ruota libera, in onda su Rai1 domenica 10 ottobre.

