Bianca Guaccero, l'unico amore la figlia Alice: con l'ex Ventola solo amici. "Uomini? Sono ancora in attesa"

10 ottobre 2021 a

a

a

Bianca Guaccero è un'attrice e conduttrice televisiva, tra le più apprezzate dal pubblico. Recentemente Bianca ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale. Dopo essersi dichiarata single e pazzamente innamorata solo della figlia Alice, prossima a frequentare la seconda elementare, la conduttrice di Detto Fatto ha nuovamente smentito il gossip di un ritorno di fiamma con l’ex Nicola Ventola: “Ormai viene da ridere sia a me che a lui. La verità è che siamo grandi amici e ci vogliamo bene. Niente di più. Sul fronte sentimentale sono ancora in attesa", ha affermato.

Bianca Guaccero, dopo la fine del matrimonio solo flirt. Ma lei continua a dichiararsi single

Bianca Guaccero con la conduzione di Detto Fatto ha iniziato quasi inevitabilmente una rivalità con Caterina Balivo. Anche se l'attrice ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Sono davvero contenta perché sono entrata in punta di piedi a casa di un’altra persona, visto che ho ereditato il programma da Caterina Balivo ed ora la sto arredando secondo il mio gusto”, le sue parole. Una frase che ha lasciato pochi dubbi: se la Balivo ha messo le fondamenta, è Bianca Guaccero a scegliere mobili e soprammobili. La donna è nata come attrice ma ha scoperto talento e molta passione per la conduzione. Nonostante questo, in ogni puntata di Detto Fatto porta un po’ della sua esperienza negli altri campi: canto, ballo e recitazione.

Bianca Guaccero, la figlia Alice da Acocella e la rivalità con Miriam Leone: "Se la tira come Sharon Stone"

“Spero di continuare perché ho un grande amore per la conduzione, senza dimenticare la recitazione”, ha sottolineato qualche tempo fa. Tra le curiosità sul suo conto, ha cantato per la prima volta (in giapponese) durante uno spettacolo scolastico. Oltre al ballo e alla recitazione, infatti, una delle sue più grandi doti è il canto. Spesso si è esibita negli show televisivi proprio mostrando la sua splendida voce: tra i suoi idoli musicali ci sono Mina, Mia Martini e Gino Paoli. Ha avuto una figlia, Alice, nel 2014, dall'ex marito Dario Acocella. Bianca Guaccero è tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, nella puntata di domenica 10 ottobre su Rai1.

Bianca Guaccero positiva al Covid: "Sono stata attenta, non so come sia successo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.