Neri Marcorè, dall'ossessione per il tennis ai tre figli con la moglie Selene: Nicola, Marianna e Elia

Neri Marcorè è un artista poliedrico tra i più amati dal pubblico. Attore, cabarettista e conduttore televisivo, è nato il 31 luglio del 1966 (Leone). Tra le curiosità sul suo conto, è un tifoso sfegatato della Juventus e dell’Ascoli. Nel 1988 ha partecipato a La Corrida, il famoso programma condotto da Corrado, vincendo. Ha sempre dichiarato di essere molto timido e riservato, e a Grazia ha raccontato in una vecchia intervista: “Pensavo mille cose da dire a una ragazza - le sue parole -, mi avvicinavo a lei e mi usciva solo: Ciao".

Il suo sport preferito e a cui gioca abitualmente è il tennis, e ha rivelato di esserne letteralmente ossessionato. Alberto Angela ha talmente apprezzato la sua imitazione fatta appunto dallo stesso Neri Marcorè da prendere parte ad alcuni suoi sketch ispirati a lui. Un altro delle sue imitazioni più famose è pure quella dell'ex premier Giuseppe Conte. Con quest’ultimo si è anche incontrato, come ha raccontato a Oggi è un altro giorno, e il politico gli ha detto di aver molto apprezzato l’imitazione. Chi invece non ha gradito sarebbe stato Ligabue: "I miei tic e certi miei modi di fare possono far ridere anche me, ma mi sono inca**to per come è stato trattato il mio lavoro. Alcune cose mi hanno dato proprio fastidio", ha dichiarato il cantante.

Per quanto riguarda la vita privata, Neri Marcorè è sposato dal 1995 con Selene, fidanzata storica da cui ha avuto tre figli: i gemelli Nicola e Marianna nati nel 1999 e Elia nato nel 2001. Marcorè ha raccontato a questo proposito tempo fa a Grazia: “Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”, ha detto. Marcorè è tra gli ospiti di Da noi A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, nella puntata in onda domenica 10 ottobre.

