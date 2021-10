Simone Di Pasquale, dalla storia con Natalia Titova al flirt con Hoara Borselli: ora l'amore con Maria

10 ottobre 2021 a

Simone Di Pasquale è un ballerino, insegnante e personaggio televisivo. E' diventato famoso al grande pubblico per far parte del cast di maestri di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballerino con formazione di danza sportiva, è parte dal 2005 del cast degli insegnanti di danza del talent show. Nato a Roma il 27 febbraio 1978, è appunto un ballerino professionista, anche lui come numerosi suoi colleghi, ha iniziato da giovanissimo ad approcciarsi al mondo della danza dedicandosi alla danza sportiva. Ha cominciato fin da subito, a soli 10 anni, a gareggiare in competizioni sia nazionali che internazionali, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Il suo talento lo ha portato molto presto a ottenere ruoli sia in tv che in teatro. Ha quindi gareggiato nella disciplina della danza sportiva a soli 10 anni e dal 1998 ha fatto coppia con la ballerina Natalia Titova, con la quale ha ottenuto numerosi premi, tra cui: il quinto posto al concorso World Master di Innsbruck, il terzo posto al concorso Rising Stars di Blackpool e il primo posto al concorso Rising Stars Uk. La svolta nel 2005, quando ha partecipato alla prima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Hoara Borselli e a numerosi programmi tv come ospite, tra cui: Il treno dei desideri, Miss Italia, Miss Italia nel Mondo e Don Matteo (serie in cui sono apparse anche Alessia Mancini, Marica Pellegrinelli e Veronica Gentili).

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1998 al 2005 è stato fidanzato con Natalia Titova, ora compagna di Massimiliano Rosolino". Adesso sarebbe fidanzato con Maria: "Frequento una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, la conosco da 14 anni ma solo di recente abbiamo iniziato a stare insieme e vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia", ha affermato in una recente intervista. In passato i flirt proprio con Hoara Borselli e quello presunto con Lucrezia Lante della Rovere. Di Pasquale è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata in onda domenica 10 ottobre.

