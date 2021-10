Andrea Iannone, prima di Belen la storia con Claudia Manzella: ora le voci su un flirt con Lucrezia Lando

10 ottobre 2021 a

Andrea Iannone è un ex motociclista ora personaggio televisivo. Nato a Vasto (Chieti), in Abruzzo, il 9 agosto 1989 sotto il segno del Leone, è stato appunto un famoso pilota di MotoGp, molto noto nel mondo del gossip per la storia d’amore avuta con la showgirl Belen Rodriguez e per la successiva con Giulia De Lellis. Valentino Rossi lo ha soprannominato Maniac, per la sua mania di essere puntiglioso e di volere tutto in ordine. Nell’aprile del 2020 è stato sospeso per doping per 18 mesi. Il 10 novembre dello stesso anno il Tas di Losanna lo ha condannato a 4 anni di squalifica per doping.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo una relazione di circa 8 anni con Claudia Manzella, Andrea Iannone ha conosciuto (grazie all’amicizia comune del fratello Jeremias), Belen Rodriguez. “Ogni tanto ci si vedeva per un aperitivo e capitava ci fosse anche Belen. Una cosa nata così, se dovessi spiegare come, non lo so. Io uscivo da un legame molto lungo, finito nel gennaio precedente”, ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair. La coppia ha reso ufficiale la loro storia nel settembre 2016 mentre la separazione è avvenuta alla fine del 2018. Del resto, che Andrea Iannone avesse un debole per Belen era cosa nota già dal 2014, quando durante un’intervista confidò: “Sono pazzo di Belen, è perfetta come la mia moto", le sue parole di qualche tempo fa.

Nell’estate del 2019 Andrea Iannone ha avuto un flirt con Giulia De Lellis, influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex di Andrea Damante. Nel marzo del 2020, in piena emergenza Coronavirus, la fine della storia. La De Lellis è attualmente fidanzata con l'imprenditore Carlo Gussalli Beretta, mentre Iannone è ora impegnato nel cast di Ballando con le stelle.

Già si vocifera su un presunto flirt con la sua maestra, Lucrezia Lando. Iannone è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 10 ottobre.

