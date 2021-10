Milly Carlucci, il piedino sexy a Celentano e la rissa al ristorante con Ornella Muti: la celebre scena

10 ottobre 2021 a

a

a

Milly Carlucci è una delle regine della tv italiana, conduttrice ormai da anni dello storico programma di successo di Rai1, Ballando con le stelle. Dal 2005 lo show è partito prima con un basso profilo, per poi affermarsi come uno dei programmi di punta dell'intera tv nazionale. Si tratta dell'adattamento italiano del talent show Strictly Come Dancing, format britannico della Bbc. Allo stato attuale delle cose, è veramente difficile immaginare Milly Carlucci in una veste diversa, eppure il cinema a inizio carriera ha offerto una Milly veramente fuori dal suo ordinario, grazie a Renata l’amica di Lisa, ossia Ornella Muti nel film Il Bisbetico Domato con Adriano Celentano.

Milly Carlucci, con Angelo Donati i figli Patrick e Angelica: "Volevo il terzo, ma lui non ha voluto"

Celebre la scena del ristorante al lago: Lisa (Ornella Muti) ed Elia (Adriano Celentano) stanno assaporando un pranzo romantico, che però viene interrotto da Renata (Milly Carlucci), che riconoscendo la sua amica al tavolo, si avvicina e si siede con loro. “Spalle larghe, molto maschio abbronzato, due occhi castani, mento volitivo e anche simpatico. Anzi, sa che le dico? Non ci sarebbe un posticino anche per me nella sua azienda? Mi darei da fare, ho tante qualità nascoste che lei potrebbe mettere a nudo”, queste sono soltanto alcune delle battute della Carlucci in versione sexy e sfacciata di fronte all'amica Lisa, interpretata appunto da Ornella Muti.

Milly Carlucci e il legame tra tango e sesso: "Espressione verticale di un desiderio orizzontale"

Nel finale ecco la parte sorprendente. Elia (Celentano) si alza: “Vado a prendere un po' di antipasti. Voi continuate a parlare da buone amiche", ed ecco che si scopre l'arcano. Lisa si accorge che Renata faceva il piedino ad Elia e scatta la rissa tra i tavoli del ristorante. Una rissa tra Milly Carlucci e Ornella Muti per Adriano Celentano. Letteralmente indimenticabile. Per quanto riguarda la vita privata, Milly Carlucci è sposata con Angelo Donati, con il quale ha avuto i figli Angelica e Patrick. Domenica 10 ottobre sarà tra gli ospiti di Domenica In, nel salotto di Mara Venier, insieme al nuovo cast di Ballando.

Domenica In, versione più breve per la Nazionale. Da Mara Venier il nuovo cast di Ballando con le stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.