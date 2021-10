Tu si que vales, Maria De Filippi pazza del muscoloso Sean. La Ferilli all'amica: "Ci si scioglie in vecchiaia" | Video

09 ottobre 2021 a

Momento particolarmente divertente durante Tu Si que vales, la trasmissione condotta da Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile e che vede tra i protagonisti come giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli, vero valore aggiunto della trasmissione con la sua simpatia e schiettezza.

Nella puntata di sabato 9 ottobre grandi applausi sono stati per Sean e per le sue sexy acrobazie. Un talento nelle acrobazie aeree che appunto ha lasciato letteralmente a bocca aperta il pubblico e gli stessi giudici. Sean alla fine del suo numero è rimasto letteralmente in mutande, mostrando il suo fisico semplicemente perfetto e pieno di muscoli. Anche per questo Rudy Zerbi ha subito sottolineato: "Senza vestiti è più facile". "La tua è tutta invidia", ha ironizzato Gerry Scotti.

Poi però Zerbi ha lanciato una piccola frecciata a Maria De Filippi: "Appena ha visto Sean e il suo fisico si è subito entusiasmata: 'Questo è bravo'", ha affermato. E così la dichiarazione dell'ex discografico ha consentito alla stessa Sabrina Ferilli di prendere in giro la sua amica: "Ah però, come ci si scioglie in vecchiaia", ha commentato l'attrice, suscitando le risate degli stessi giudici e del pubblico in studio e a casa.

