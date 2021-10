Stan Laurel e Oliver Hardy, la vera storia di Stanlio e Ollio: caratteri diversi e una vita privata turbolenta

09 ottobre 2021 a

Una coppia letteralmente leggendaria, amatissima dal pubblico. Stanlio e Ollio, in inglese Laurel & Hardy, sono stati il più famoso duo comico della storia del cinema. Stan Laurel di origini britanniche e lo statunitense Oliver Hardy, già prima di lavorare in coppia, erano entrambi attori affermati: Laurel aveva lavorato in 50 produzioni, Hardy in 250. Durante la loro carriera, durata dal 1919, con una pausa di sette anni fino al 1926, al 1951, hanno interpretato 106 film.

Tra le differenze principali che caratterizzavano Stan Laurel e Oliver Hardy, la più evidente era il carattere. Lo schema ben definito dei personaggi di Stanlio e Ollio non ricalcava la personalità dei due interpreti. Corpulento, saccente, gentiluomo maldestro e costantemente impegnato nel dimostrare la superiorità intellettiva rispetto all'amico, Ollio si palesa ogni volta più sciocco di Stanlio; quest'ultimo, lagnoso, fisico minuto e longilineo, subisce inizialmente l'arroganza di Ollio, salvo poi uscire indenne da ogni situazione, contribuendo a mettere nei guai il compare. Ma nella vita l'indole di Stan Laurel e Oliver Hardy era profondamente diversa; Laurel era il vero regista e burattinaio della coppia, autore delle gag, artigiano tuttofare. Hardy era il braccio destro operativo, magistrale esecutore delle indicazioni dell'amico, che integrava con soluzioni altrettanto brillanti. Una differenza caratteriale che li ha spesso fortificati.

Per quanto riguarda la vita privata, Stan Laurel ha vissuto svariati e tormentati matrimoni. Si sposò otto volte, ebbe due figli, e in alcuni casi le separazioni erano talmente repentine che rischiò di essere accusato di bigamia. Meno prolifica ma altrettanto altalenante la vita sentimentale di Oliver Hardy; in seguito al divorzio richiesto dalla prima consorte conobbe la futura seconda moglie sul set di The Flying Deuces, con la quale rimase sposato fino alla morte. La turbolenta vita privata di Laurel e Hardy fu uno dei motivi di dissidio con il celebre produttore Hal Roach, che mal sopportava questo genere di notizie in prima pagina.

Sabato 9 ottobre andrà in onda su Rai1 il film sul celebre duo comico interpretato sontuosamente da Steve Coogan e John C. Reilly, diretto da Jon S. Baird. Una storia leggendaria per un film comunque da non perdere.

