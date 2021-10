I Me contro Te presto sposi, la proposta di matrimonio di Luì a Sofì sul lago di Como | Video

09 ottobre 2021 a

Nozze in vista per i beniamini di tutti i bambini italiani e non solo. I Me contro Te si sposano. La coppia di youtuber di Partinico lo ha annunciato sabato 9 ottobre sui social.

Luigi Calagna si è inginocchiato davanti a Sofia Scalia regalandole l’anello di fidanzamento, durante una romantica gita sul lago di Como. I Me contro Te sono appunto un duo di youtuber tra i più amati dai bambini. Sono infatti noti al pubblico dei più piccoli (e inevitabilmente dei genitori) con i diminutivi Sofì e Luì, all'anagrafe Sofia Scalia e Luigi Calagna. La loro avventura è iniziata nel 2014, e da allora, anche su Instagram hanno raggiunto un numero di follower pazzesco. Entrambi originari della Sicilia, si sono spostati dalla loro terra e ora vivono a Milano, una città che amano molto.

Me contro Te, Sofì e Luì fidanzati dal 2012: il primo incontro a casa del cugino di lei

Insieme, uniti e affiatati anche nella vita privata, amano condividere le loro passioni. Sofì è nata il 14 maggio 1997, Luì il 6 dicembre 1992 e hanno raccontato recentemente qualcosa della loro storia d’amore a Tv Sorrisi e Canzoni. Si sono incontrati nel 2012, ma per lei non è certo stato un colpo di fulmine. Primo incontro a casa del cugino di lei, amico di Sofì. Da allora non si sono più separati. Per quanto riguarda le rispettive famiglie, Luigi Calagna ha un fratello e una sorella, Giovanni e Gloria, Sofia Scalia ha una sorella, Serena. Luigi ha frequentato per quattro anni nella facoltà di Farmacia all’Università, per poi passare a Scienze della comunicazione come la sua dolce metà. In una vecchia intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, Sofì aveva ammesso: “Il matrimonio? Un giorno sì, mi piacerebbe tantissimo", ha rivelato. E proprio sul lago di Como (zona de I Promessi Sposi) è stata accontentata, con la romantica proposta da parte di Luì.

Me contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna fanno coppia anche nella vita non solo sul web

