Laura Torrisi, dalle nozze saltate con Luigi Panarelli alla figlia Martina con Pieraccioni: poi la malattia

09 ottobre 2021 a

a

a

Laura Torrisi è un'attrice italiana, famosa al grande pubblico anche perché è stata l'ex moglie di Leonardo Pieraccioni. Nata a Catania il 7 dicembre 1979, Laura ha raggiunto inizialmente la popolarità partecipando al Grande Fratello nell’edizione del 2006. Il programma l’ha vista approdare in semifinale, dove è stata eliminata con il 50% dei voti. Tuttavia la sua partecipazione è stata il suo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo; appena un anno più tardi è entrata nel cast del film Una moglie bellissima, dove ha interpretato la parte di Miranda a fianco di Leonardo Pieraccioni.

Teresa Magni, la donna che ha conquistato Leonardo Pieraccioni

Ha sempre amato il calcio, ma quando era piccola il padre le ha impedito di praticare questo sport per paura che potessero venirle le gambe storte, così quando è stata più grande ha ripiegato facendo l’arbitro. Tra le curiosità sul suo conto, c'è da segnalare che Laura Torrisi è celiaca. Nel gennaio del 2021 ha confessato di soffrire da anni di endometriosi e per questo motivo si è sottoposta ad un intervento. A ottobre del 2021 ha pubblicato il libro P.S. Scrivimi sempre.

Donatella Finocchiaro, dai genitori che la volevano avvocato alla figlia con l'ex compagno

Nel 2006 appunto ha preso parte al Grande Fratello, dove il suo fidanzato di allora Luigi Panarelli, le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta televisiva, che però l’attrice ha rifiutato. Nel 2007, sul set di Una moglie bellissima, ha conosciuto Leonardo Pieraccioni, che da idolo di quando era ragazzina si è trasformato in vero amore. A fine 2010 la coppia ha avuto una figlia, Martina. Nel 2014 la coppia ha annunciato la separazione. Nel 2017 la Torrisi ha iniziato una relazione con l’ex pilota di rally Luca Betti, terminata dopo circa un anno. Laura Torrisi è tra gli ospiti della puntata di sabato 9 ottobre di Verissimo, in onda su Canale5 a partire dalle 16,30 e condotta come sempre da Silvia Toffanin.

Leonardo Pieraccioni, la figlia Martina da Laura Torrisi: poi l'amore con la sosia della ex

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.