Stasera in tv, sabato 9 ottobre 2021, su Nove c'è Il delitto di Perugia, sul caso Meredith Kercher

Stasera in tv, sabato 9 ottobre 2021, in prima serata alle 21.30 su Nove c'è Il delitto di Perugia, un documentario che ritorna, con analisi approfondite, sul caso dell'assassinio di Meredith Kercher. Andiamo dunque a vedere insieme come è stato strutturato questo prodotto audiovisivo che analizza, anche facendo luce sugli aspetti più intricati della vicenda, una delle pagine più nere della recente storia perugina.

Dal sito di Nove si legge che il caso oggetto del documentario è "uno dei delitti italiani più tristemente famosi. Parliamo dell'omicidio di Meredith Kercher, noto anche come delitto di Perugia, commesso nel capoluogo umbro la sera del 1º novembre 2007. Meredith Kercher era una giovane studentessa inglese venuta Italia nell'ambito del progetto Erasmus presso l'Università perugina. Il suo corpo venne ritrovato con un profondo taglio alla gola all'interno della casa in cui viveva con altri studenti".

"Per il suo omicidio è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato il cittadino ivoriano Rudy Guede, giudicato unico responsabile dell'omicidio - continua la nota - Assolti invece la statunitense Amanda Knox e l'italiano Raffaele Sollecito, condannati in primo grado come concorrenti nell'omicidio. Ricostruiamo questa intricata vicenda grazie allo speciale Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith. Il documentario analizza il caso dell’omicidio di Meredith Kercher portando alla luce punti più oscuri del delitto". Le indagini e i successivi processi per l'assassinio della studentessa inglese hanno segnato uno dei gialli più dibattuti degli ultimi 20 anni: sono tuttora in molti, infatti, gli "scontenti", che sostengono a vario titolo che non sia stata fatta giustizia alla povera ragazza a causa del modo in cui furono condotte le indagini o ancor peggio della pressione internazionale esercitata sui giudici italiani. Il documentario si propone di ricostruire le vicende attraverso la voce di alcuni dei personaggi chiave.

