Martin Castrogiovanni, l'amore per gli animali e il matrimonio saltato con Giulia Candiago

E' una vera e propria stella del rugby il "gigante buono" Martin Castrogiovanni, ex rugbista di altissimo profilo internazionale, ma da molti conosciuto e amato anche per il suo ruolo di presentatore e personaggio televisivo (non da ultimo a Tu sì que vales, fortunato talent show di casa Mediaset dove è di casa insieme a Belèn Rodriguez e Alessio Sakara). Nato a Paranà, in Argentina, da genitori italiani nel 1981, Castro ha giocato per l'Italia dal 2002 al 2016 e insieme a Sergio Parisse è stato il terzo giocatore a raggiungere le cento presenze nella nazionale italiana; prima di lui solo Alessandro Troncon e Andrea Lo Cicero.

Terminata la carriera sportiva, Martìn ha iniziato una fortunata esperienza in televisione. Fra i programmi a cui ha preso parte ricordiamo "Il più forte" su DMAX insieme ad Alessio Sakara, Ballando con le stelle nel 2017, Tu sì que vales, ma anche "Campi di battaglia" nel 2018. Nel 2019 ha invece partecipato ad Amici Celebrities, ma è stato eliminato nella prima puntata.

Ci sono alcune curiosità su Castro che pochi conoscono: ad esempio, nel 2011 il rugbista ha scoperto di essere celiaco: dopo aver perso 15 chili in modo inspiegabile, ha scoperto la sua condizione che poi ha narrato nel libro Raggiungi la tua meta. Forte, felice e vincente con la celiachia.

Inoltre, Martìn nel 2015 si è sottoposto a un intervento molto delicato per rimuovere una rara forma di tumore benigno, un neurinoma lombare. A livello di vita privata, Castrogiovanni è stato molto vicino al matrimonio con la ex sciatrice Giulia Candiago, ma le cose non sono andate a buon fine e dopo anni di relazione la storia si è conclusa. Dopo alcuni flirt non confermati, da indizi social e non solo sembra proprio che Castro sia ora legato all'attrice (presente anche nella serie 1992) Daniela Marzulli. Non sono arrivate conferme ufficiali, ma i continui momenti in compagnia sembrano parlare da soli. Martìn è inoltre un grande amante degli animali e sembra che abbia ben cinque cani.

