Guesch Patti, la cantante più sexy del mondo: chi è l'artista francese

Guesch Patti, pseudonimo di Patricia Porasse, è una delle artiste - danzatrice, cantante e attrice - maggiormente iconiche della Francia. Fece scalpore (e successo) il brano Étienne, disco d'oro in Francia. Oltre un milione e mezzo le copie vendute, un disco che conquisterà i vertici delle classifiche in molti paesi europei. Il brano allude esplicitamente a un rapporto sessuale utilizzando un linguaggio fortemente erotico e allusivo, ed è accompagnato da un videoclip in bianco e nero nel quale la cantante si esibisce in uno striptease, interpretando una prostituta d'alto bordo. Il disco viene premiato in Francia con il Prix Vincent Scotto (Sacem) come miglior singolo nel 1987.

La sua carriera inizia nella danza, prima classicia e poi contemporanea, per poi partecipare a diversi programmi tv. Dopo aver accompagnato il pianista Yves Gilbert, opta per la carriera di cantante. Nel 1984 fonda il trio musicale Dacapo. Il successo internazionale di Guesch Patti arriva come solista tre anni dopo con Étienne. Nel 1988 viene pubblicato il singolo Let be must the queen, che racconta le prodezze sessuali di una prostituta. Accompagnato da un video di forte impatto, il brano descrive un ambiente degradato, popolato di giocatori d'azzardo, prostitute e travestiti. La cantante indossa un costume da ballerina classica e una corona di spine; immagine che verrà utilizzata nella copertina di Labyrinthe. L'album di debutto di Guesch Patti, di genere pop-rock, è un progetto eterogeneo, affronta temi sociali come la droga, l'emarginazione e la prostituzione.. Molti i premi e le ricompense artistiche, partecipa anche come ospite a Sanremo, dove viene premiata come rivelazione dell'anno.

In seguito ai diversi fallimenti commerciali dei dischi incisi negli anni Novanta, Guesch Patti prende le distanze dal mondo della musica, cercando anche di diversificare le sue esperienze artistiche. Continua la sua carriera di ballerina, recita in pellicole cinematografiche. Vita privata, ha sposato il pianista Yves Gilbert, dal quale ha divorziato nel gennaio del 1974. L'ultima notizia che la rigurda è la nomina di “cantante più sexy del mondo” dalla prestigiosa rivista Glam Mag, nel suo numero di ottobre 2021 di questa settimana.

