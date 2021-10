Bortuzzo, che settimana al Grande Fratello Vip 2021: cammina con i tutori, gli scappa una frase razzista e dà un bacio a Lulù

08 ottobre 2021 a

Nella puntata di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, del Grande Fratello Vip si tornerà su uno dei momenti più emozionanti della settimana dentro la casa del reality di Canale5. Manuel Bortuzzo è uscito dal confessionale - con l’aiuto degli amici Aldo Montano e Alex Belli - non sulla sua sedia a rotelle ma in piedi grazie all’aiuto dei tutori. Un momento davvero molto emozionante, che ha lasciato tutti i partecipanti senza parole, tra stupore e gioia. A piccoli passi e con il sostegno degli amici, Manuel ha raggiunto la cucina dove ha atteso che tutti gli altri concorrenti si svegliassero per vedere la loro reazione. Tra le più commosse Lulù Selassié, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Una delle cose più belle che vedrete in questo Gf #gfvippic.twitter.com/iKkcGubIUu — ℓαттє.ιη.ριє∂ι (@latteinpiedi) October 6, 2021

E’ stato un colpo di pistola esploso erroneamente contro di lui a colpire la sua spina dorsale e a renderlo paralizzato. Manuel Bortuzzo è nato nel 1999 a Trieste ed era prima dell’incidente una promessa del nuoto italiano. Manuel sognava di partecipare alle Olimpiadi e per questo si era trasferito prima a Treviso e poi da lì ad Ostia, al Centro Federale, dove si allenava al polo natatorio. Manuel era una promessa del mezzofondo e si allenava con atleti quali Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, guidato tecnicamente da Stefano Morini.

In settimana però Bortuzzo è stato spiacevole protagonista di una frase razzista. "Dovrebbe stare in mezzo agli afroneg*i americani, come mascotte tipo", continua Manuel, senza rendersi conto di aver pronunciato una parola scomoda, che potrebbe scaldare gli animi del pubblico. Stupisce la reazione di Lulù, che una settimana prima era andata su tutte le furie con crisi isteriche incontrollabili sulla scia della parola "scimmie" usata da Soleil Sorge nella discussione con Ainett Stephens. La Selassié sembra invece sembra divertita dalla battuta di Manuel. Probabili sviluppi nella puntata di stasera. Poi però anche un momento passionale: dopo un confronto sul divano durante il quale non sono mancati baci e abbracci, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno raggiunto insieme la camera da letto. Prima di varcare la porta della stanza, i due s’intrattengono lungo il corridoio scherzando tra di loro. I due si stuzzicano fino ad un gesto di Manuel che ha dato il via ad un bacio passionale il cui video è diventato virale. Manuel, infatti, attira a sè Lulù e dà il via ad un bacio intenso mettendo fine ai sogni degli haters che attendevano, invece, la rottura.

