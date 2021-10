Adele, dal figlio Angelo con l'ex marito Simon Konecki ai 30 chili persi grazie alla dieta Sirt

08 ottobre 2021 a

a

a

Adele Laure Blue Adkins, più semplicemente Adele, è una delle cantanti più famose a livello internazionale. Classe 1988, è originaria di Londra dov’è nata il 5 maggio sotto il segno del Toro. Da piccola, la cantante, non ha avuto un buon rapporto con il padre, che due anni dopo la sua nascita ha deciso di separarsi da sua mamma. Grazie al suo straordinario timbro vocale fuori dal comune, è arrivata al successo per la prima volta con Someone like you.

E' cresciuta da sola con la mamma con cui si è trasferita da Londra per andare prima a Brighton e successivamente a Brixton. Nel periodo della sua infanzia e adolescenza, inoltre, ha cominciato a interessarsi e appassionarsi alla musica. Negli anni Novanta i suoi modelli di riferimento erano le Spice Girl e le Destiny’s Child. La sua istruzione, così, è stata incentrata nei confronti della musica e proprio per questo motivo ha deciso di frequentare la Brit School. Tra le curiosità sul suo conto, Adele ha cominciato a pubblicare i suoi primi video sulla piattaforma Myspace, e solo nel 2008 è riuscita a incidere il suo primo singolo, anche se il successo l’ha raggiunto appunto solo grazie al brano Someone like you.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2017 la cantante britannica si è sposata con Simon Konecki, anche se i due si sono incontrati nel 2011. Prima del matrimonio sono diventati anche genitori del loro primo figlio, Angelo. Nell’aprile 2019, però, hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Ha perso oltre 30 chilogrammi qualche anno fa e ha ammesso di essersi riuscita grazie alla dieta Sirt.

La cantante ha raccontato di non mangiare più carne. Venerdì 8 ottobre, a Tale e Quale show, su Rai1, Adele sarà interpretata da Francesca Alotta.

