Gemelli di Guidonia, chi sono i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo. La svolta con Fiorello

I Gemelli di Guidonia sono una delle novità che maggiormente hanno sorpreso e interessato il pubblico di Rai1 che segue Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi più o meno famosi imitano - con trucco e parrucco adeguato - cantanti di fama mondiale. I Gemelli di Guidonia in principio si chiamavano Effervescenti Naturali, poi ospiti di Fiorello quando conduceva Edicola Fiore hanno riscontrato il primo vero grande successo e proprio l'ex re del karaoke gli ha "cambiato" nome d'arte riuscendo così a colpire nel segno.

Questo gruppo musicale è composto da tre persone: Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33. Di cognome Acciarino. Come si evince agevolmente dalle loro età, non sono gemelli ma fratelli. Non sono nati a Guidonia ma a Napoli. La collaborazione con Fiorello non si è limitata ad Edicola Fiore. Infatti il conduttore tv li ha fatti partecipare anche una puntata speciale del programma su Rtl 102.5. Qui duettarono con Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Biagio Antonacci. Da lì la loro carriera ha preso il volo con la partecipazione anche a Quelli che il Calcio e Viva RaiPlay. Nel 2020 hanno poi pubblicato il loro primo singolo, “Mina dov’è“, occupandosi anche di numerose colonne sonore cinematografiche e televisive.

Appassionai di musica sin da piccoli, Pacifico si divertita a suonare una piccola tastiera che era in casa e Gino lo seguì mostrando le sue capacità vocali. Così iniziarono ad esibirsi nei primi duetti. Successivamente venne coinvolto anche il fratello minore, Eduardo. Tra le loro esibizioni anche due eventi davanti a Papa Giovanni Paolo II. A Tale e Quale Show hanno vinto la prima puntata quando hanno preso le sembianze di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti nella hit estiva Mille.

