Pierpaolo Pretelli, la confessione hot su Giulia Salemi: "A letto sono molto esigente e lei mi accontenta" | Foto

Pierpaolo Pretelli è un modello e personaggio televisivo, famoso al grande pubblico per aver preso parte al Grande Fratello Vip 5 e attualmente per essere uno degli undici concorrenti di Tale e quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti dove si sta facendo davvero apprezzare per le sue interpretazioni.

Pierpaolo Pretelli, il passato da cameriere: poi il figlio Leo da Ariadna Romero e l'amore con Giulia Salemi

Pretelli ha fatto e sta facendo parlare di sè anche per via della sua storia d'amore con la influencer Giulia Salemi, conosciuta proprio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dalla stessa fidanzata, in cui lei appare super sexy seduta su una rampa di scale, Pierpaolo non ha nascosto la sua attrazione per la compagna, commentando ironicamente: "Salirei e scenderei quelle scale come se non ci fosse un domani", ha scritto a corredo dell'immagine. Insomma, difficile contenere la passione per l'ex velino.

E a beneficiarne è la stessa Salemi. "Essere desiderata tanto da un uomo per un’insicura cronica come me é un’iniezione di autostima", ha affermato qualche tempo fa così Giulia rivelando quanto sia importante avere accanto una persona come Pierpaolo.

La Salemi ha quindi proseguito: "Ho fatto dei passi avanti, anzi, dei passoni, mi trovo in un momento dove sono a mio agio con il mio corpo, anche se non ho l’addominale scolpito, mi piaccio in costume da bagno mentre prima mi vergognavo. La miccia è Pierpaolo, ma anch’io mi guardo con gli occhi dell’amore, non con gli occhi di prima, quando mi sentivo inferiore, non all’altezza. Mi sento maturata e mi sento valorizzata, miglioro crescendo, come Kim Kardashian (ride, ndr). E’ bello piacersi e sapere di piacere", le sue parole.

Pierpaolo Pretelli e la fine con Ariadna: "Lui mi ha lasciato con un sms dal telefono della fidanzata di un amico"

Sul rapporto tra i due tempo fa ha parlato pure Pretelli: "Ci divertiamo un sacco, ridiamo, scherziamo, é bello avere una ragazza che e anche una tua amica, che é tutto. Ho sempre sognato la famiglia del Mulino Bianco - ha confessato l'ex velino per poi lasciarsi andare a una confessione hot sul loro rapporto -. Diciamo che sono molto esigente e lei mi accontenta". Pretelli è tra i protagonisti di Tale e quale show. Nella puntata di venerdì 8 ottobre interpreta il rapper napoletano Clementino.

Pierpaolo Pretelli come Achille Lauro, "sono la rivelazione dell'anno, me lo ha detto Carlo Conti"

