Propaganda Live, stasera in tv 8 ottobre su La7: gli ospiti di Diego Bianchi

Stasera in tv, venerdì 8 ottobre, torna in tv l'appuntamento con Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi su La7 (ore 21,25). Zoro come sempre cercherà di trattare con ironia i temi caldi del momento: dai risultati delle amministrative all’inchiesta di Fanpage sulla destra italiana. Non mancheranno poi approfondimenti, servizi e reportage di Bianchi (alias Zoro) e della sua squadra.

Gli ospiti: Paolo Rossi, Antonella Attili, Lorenzo Gioielli, Andrea Pennacchi, Cristina Pellegrino e Carlo Frediani. Poi come al solito le presenze fisse: il fumettista Makkox, del direttore de L’Espresso Marco Damilano, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Immancabile poi l'appuntamento la social top ten che raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

