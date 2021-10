Anna Oxa, gli amori finiti con Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti: i due figli con Gianni Belleno

08 ottobre 2021 a

Anna Oxa è una delle cantanti più famose in Italia e non solo. Nata e cresciuta a Bari, ha origini albanesi da parte di padre, visto che il suo vero nome è Anna Hoxha. Nata il 28 aprile 1961 (sotto il segno del Toro), Anna ha iniziato a cantare sin da subito, da bambina, e a soli 15 anni ha inciso il suo primo 45 giri. Nel 1978, a 17 anni, ha debuttato a Sanremo.

Tra le più famose canzoni di Anna Oxa vanno ricordate Quando nasce un amore, Ti lascerò, Senza pietà, Io no e Un’emozione da poco. In passato avrebbe denunciato un medico per presunte molestie: “Io non ho denunciato per stalking, ho denunciato di aver avuto dei fastidi - ha raccontato in una vecchia intervista a Verissimo -. Lo stalking è una condizione inventata dagli organi di stato, ma non l’ho detto io. Bisogna stare attenti, perché moltissimi casi vengono definiti stalking, invece non è così".

Tra le curiosità sul suo conto, sembra che non corra buon sangue tra lei e Loredana Berté che, ad Amici, nel 2016, si sono scontrate più volte e dando vita a numerose polemiche. Per quanto riguarda la vita privata, la cantante ha alle spalle diversi matrimoni falliti: da quello con Franco Ciani a quello con il magnate Behgjet Pacolli, durato dal 1999 al 2002, poi da Gianni Belleno ha avuto i suoi due figli, Francesca, nata nel 1992, e Qazim). Infine è stata sposata con l’allora sua guardia del corpo Marco Sansonetti, più giovane di lei.

Per questo terzo matrimonio, celebratosi nel 2006, la cantante ha indossato un abito nero. Anna Oxa e Marco Sansonetti si sono separati nel 2009. Venerdì 8 ottobre su Rai1 Anna Oxa sarà interpretata da Stefania Orlando nella trasmissione Tale e Quale show.

