Diana Ross, la regina della musica americana: due matrimoni, cinque figli e tanti record

Se cercate l'esempio vivente di diva, Diana Ross calza a pennello. La cantante, attrice e anche produttrice discografica è diventata la regina della musica negli Stati Uniti entrando nel Guinness dei Primati: cento milioni di dischi venduti, il primato assoluto di numero uno in America, dodici Grammy, una nomination all'Oscar, premi e onorificenze d'ogni sorta, incluse due stelle sulla Walk of Fame (unica donna) e la Medaglia presidenziale della libertà conferitale da Obama nel 2016. Numeri unici da autentica star. Nella sua lunghissima carriera ha tenuto più di duemila concerti in ogni parte del mondo, cantando per Re, Regine e Capi di Stato e partecipando agli eventi più importanti negli Stati Uniti d'America e nel resto del mondo.

Tra i suoi singoli ricordiamo Ain't No Mountain High Enough del 1970 che fu in seguito utilizzata nel film Il diario di Bridget Jones, Touch me in the morning del 1973 e You are everything (cantato con Marvin Gaye sempre nel 1973 ed a sua volta utilizzato nel film Il diario di Bridget Jones), Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To) del 1975 ed inclusa nel film Mahogany da lei interpretato e che nel 1976 arriva al primo posto nella Billboard Hot 100. Ed ancora Love Hangover del 1976 che arriva prima nella Billboard Hot 100 rimanendoci per due settimane, Endless Love del 1981 (cantata con Lionel Richie), Muscles (scritta da Michael Jackson) del 1981, All of You con Julio Iglesias del 1984, Eaten alive del 1985, (cantata con Michael Jackson) e I Will Survive del 1996 (rifacimento del successo di Gloria Gaynor) e I got a crush on you del 2005, con Rod Stewart.

Diana Ross è figlia di Ernestine (1916-1984), insegnante e di Fred Ross, Sr. (1920-2007), ex soldato dell'esercito statunitense. Diana non vide suo padre fino al suo ritiro dalla seconda guerra mondiale. Secondo la cantante, la madre l'aveva chiamata Diane, ma per un errore sul certificato di nascita hanno scritto Diana. Ross voleva in realtà diventare una stilista, ha infatti studiato design. Da adolescente ha lavorato ai Grandi magazzini Huston, e si è diplomata nel 1962, un semestre prima dei suoi compagni di classe. I genitori di Diana hanno avuto un matrimonio difficile, e si sono lasciati all'inizio della sua adolescenza. Diana è stata sposata due volte e ha cinque figli. La sua prima importante storia d’amore fu quella con il Ceo della Motown, Berry Gordy. Dalla loro lunga relazione nacque la sua prima figlia, Rhonda Suzanne Silberstein. nell’agosto 1971. Mentre era incinta di Rhonda, Diana sposò Robert Ellis Silberstein (padre adottivo della prima figlia della Ross). Dal loro matrimonio nacquero poi Tracee Joy e Chudney Lane, rispettivamente nel 1972 e nel 1975. Due anni dopo la coppia divorziò. Negli anni Ottanta la superstar del soul ebbe quindi una relazione con il bassista dei Kiss, Gene Simmons, per poi sposarsi nel 1985 con il magnate norvegese Arne Naess Jr. Dalla loro unione nacquero i suoi ultimi due figli: Ross Arne nel 1987 e Evan Olav nel 1988. I due hanno infine divorziato nel 2000, ma lui è rimasto da allora il grande amore della vita di Diana.

