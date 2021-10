Federica Nargi, per Malgioglio una Jennifer Lopez sexy ma stonata: "Quando canti chiuditi nella doccia"

08 ottobre 2021 a

Federica Nargi è tra i protagonisti di Tale e Quale show, la trasmissione condotta da Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai1. La bellissima ex velina di Striscia la notizia si è esibita portando in scena un personaggio non facile, ovvero Jennifer Lopez. Un'impresa affatto semplice per la modella e showgirl che, però, come ha dichiarato anche nella clip di presentazione della performance ha fatto l'impossibile per provare a dare il meglio di sé.

Dopo l'esibizione che l'ha vista anche muoversi in un balletto, sulle note della canzone Pa' Tì, brano del 2020 di JLo, i giudici hanno commentato quanto hanno visto. Se Loretta Goggi ha semplicemente detto che ha trovato Federica Nargi meno intonata della volta precedente, Cristiano Malgioglio è stato decisamente più duro.

Il paroliere è stato impietoso sulla performance dell'ex velina: "Jennifer Lopez ha tutti gli X Factor del mondo, è bravissima, io la adoro. Però tu potresti superarla solo in bellezza, te l'ho sempre detto, lo sai, sei fantastica, bellissima, molto sexy, ma quando canti chiuditi bene nella doccia, perché se ti sentono i vicini va a finire che ti denunciano", ha dichiarato Malgioglio. Federica Nargi ha incassato la critica del giudice cercando di sdrammatizzare e ha detto: "Lo farò, hai ragione", le sue parole.

Ma il compagno di Federica, l'ex giocatore Alessandro Matri, sui social ha cercato comunque di consolare la madre delle sue due figlie, commentando così un post nel quale la Nargi è immortalata nelle vesti di Jennifer Lopez: "Puoi anche non cantare - ha scritto -. Per me hai già vinto in partenza". L'ennesima dichiarazione d'amore per Matri alla sua bella Federica, che sarà protagonista di Tale e quale show anche nella puntata in onda venerdì 8 ottobre su Rai1 a partire dalle 21,20, dove interpreterà Daniela Goggi.

