Antonio Monda, tre figli dal matrimonio con Jacqueline Greaves: Ignazio, Caterina e Marilù

Antonio Monda è uno scrittore e docente italiano, tra i più importanti nel panorama della cultura. Per quanto riguarda la vita privata, Monda è sposato con Jacqueline Greaves e dal 1994 vive e lavora a New York. Dal matrimonio sono nati tre figli: Ignazio, Caterina e Marilù. Quest'ultima sta seguendo le orme del padre ed è conosciuta per aver scritto la saga fantasy L'eredità dell'ombra.

Tra le curiosità sulla loro storia, il primo incontro non è stato facilissimo: Jacqueline non sapeva molto dell’Italia ed Antonio Monda parlava poco l’inglese. Eppure grazie alla loro passione per l’arte, per l’opera e per la musica i due si sono sentiti immediatamente vicini. “Ho imparato prima io l’italiano partendo da zero, grazie ad una full immersion con la sua famiglia in Italia, mentre lui era in viaggio", ha raccontato la donna. "Cosa abbiamo in comune? - si è chiesta in passato Jacqueline -. Domanda fin troppo facile: il rispetto della tradizione, della famiglia, dei valori che contano, dell’ospitalità. Vengo da una famiglia molto colta, ho vissuto tra i libri, mio nonno leggeva il greco antico, a casa si sentiva tanta musica classica”, ha aggiunto.

In passato Monda ha raccontato così l'amore per la moglie: "Ho continuato ad andare a New York dove ho incontrato mia moglie Jackie. Per un po’ ho fatto avanti e indietro tra l’Italia e gli Usa, nel 1991 ci siamo sposati, prima abbiamo vissuto a Roma, poi a New York, dove ho trovato impiego come super, cioè portiere di condominio e anche amministratore”, ha affermato lo scrittore. Dal loro primo incontro, i due non si sono mai lasciati e oggi condividono il lavoro di lui e le ricette di cucina di lei. Antonio Monda è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone, in onda su Rai1, nella puntata di venerdì 8 ottobre.

