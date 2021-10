Guillermo Mariotto e il sesso: "Dovevo farlo tre volte al giorno". Poi il sogno erotico con Selvaggia Lucarelli

08 ottobre 2021 a

Guillermo Mariotto è uno stilista e coreografo di origini venezuelane, molto famoso in Italia. Nato il 26 gennaio del 1966 a Caracas, fin da piccolo si è appassionato alla moda laureandosi alla California College of Arts and Craft di San Francisco. Dal 2005 il grande successo in qualità di giurato di Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Guillermo Mariotto e la sua omosessualità: "Sono gay, non ho segreti né tabù. Ma le etichette mi disturbano"

In passato non ha mancato di rivelare alcuni retroscena piccanti sulla sua vita privata: "Amavo il sesso in maniera così spudorata che poi mi sono stancato - ha raccontato in una vecchia intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 -. Per me il sesso era una catena, dovevo farlo tutti i giorni tre volte, non con la stessa persona. Lo amavo, ora ho smesso". Ma non finisce qui. In un'altra circostanza ha raccontato un sogno erotico che aveva per protagonista la sua collega di giuria Selvaggia Lucarelli: “Con lei ho avuto un sogno erotico. Eravamo nudi e lei mi batteva sul sedere la paletta dei voti con un 8 sopra", le sue parole.

Guillermo Mariotto ha raccontato poi recentemente un dettaglio shock sulla sua vita privata: lo stilista, infatti, ha avuto un passato molto burrascoso a causa della sua malattia. "Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita - ha dichiarato tempo fa -. Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia madre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene e grazie ai suoi beveroni vitaminici saltavo come un grillo. Un succo con arance, carote e barbabietole. Lo bevo ancora tutti i giorni". Mariotto è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, nella puntata in onda su Rai1 venerdì 8 ottobre.

