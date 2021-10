Nek, dalla passione per Sting al colpo di fulmine per Patrizia Vacondio

07 ottobre 2021 a

a

a

E' uno dei cantautori e polistrumentisti più famosi della musica italiana Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, nato a Sassuolo, 6 gennaio 1972 (49 anni). I suoi apprezzatissimi dischi hanno venduto un numero considerevole di copie: secondo i dati certificati dalla FIMI, infatti, l'artista nel corso della sua carriera ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. E da un autore che si ispira a uno dei mostri sacri della musica mondiale, Sting, non ci si poteva aspettare che un grande destino. Proprio in un'intervista concessa al Corriere della Sera, ormai più di venti anni fa, Nek ha affermato che Sting ha avuto un'importante influenza sul suo percorso autoriale, affermando che "fin da bambino" cercava "di imitarlo".

Piazzapulita, seconda puntata dell'inchiesta lobby nera di FanPage: Benito chi?

A livello di vita privata, Nek è da molto tempo legato alla moglie Patrizia Vacondio, di un anno più giovane e di Sassuolo proprio come lui. Patrizia è molto riservata sulla sua vita personale e non se ne conoscono molti dettagli all'infuori della vita familiare e di coppia, ma è pressoché certo che non appartiene al mondo della musica e dell'arte come il marito. Nek e la Vacondio sono legati da molti anni: si sono fidanzati dopo un colpo di fulmine nel 1996 e dieci anni dopo sono arrivate le nozze. Patrizia era già madre della sua primogenita, Martina. Dalla loro relazione è poi nata nel 2010 la figlia Beatrice.

Dritto e Rovescio, stasera in tv 7 ottobre su Rete4: gli ospiti di Paolo Del Debbio

Patrizia condivide molti momenti della propria vita nel suo seguitissimo profilo Instagram che ha più di 35mila followers. Sappiamo anche che la prima figlia di Patrizia, Martina, che di cognome fa Imarisio, ha voluto aggiungere anche Neviani alla propria anagrafica. Fra Nek e Martina infatti c'è un ottimo rapporto, lei era piccolissima quando lui e sua madre hanno iniziato a frequentarsi, e i due si comportano quasi come un padre e una figlia (anche se sia lei che Nek hanno anche un buonissimo rapporto con il padre naturale).

Filippa Lagerback, décolleté mozzafiato sui social: l'amore per Daniele Bossari e una passione speciale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.